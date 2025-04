Une nouvelle application rejoint Android Auto, Nintendo dévoile enfin la Switch 2, c’est le récap’ de la semaine

Google développe une nouvelle application pour Android Auto, la nouvelle console de Nintendo est enfin officielle, la fonctionnalité météo disparait des smartphones Pixel, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’Android Auto profite d’une nouvelle application capable d’enregistrer des vidéos, la carte météo n’est désormais plus disponible dans les smartphones Pixel. Valve corrige un bug qui empêchait les Steam Deck de fonctionner correctement et Nintendo dévoile enfin officiellement sa nouvelle console portable, la Switch 2. Globe TV, l’un des plus anciens sites IPTV, a été saisi par la police libanaise.

Carte météo : l’application disparait des smartphones Pixel de Google

L’application météo des Pixel était pratique, facile à utiliser et riche en données détaillées. Difficile de comprendre pourquoi la carte interactive a disparu des smartphones de Google. Disponible dans plusieurs pays depuis août 2024, la fonction est désormais absente de tous les appareils, sans explication ou avertissement de la part de Google. Reste à savoir s’il s’agit d’un bug ou d’un retrait définitif.

Lire : C’est l’une des meilleures applications des Google Pixel, et elle a disparu sans explication

IPTV : il est temps de dire adieu à Globe TV

Depuis plus de dix ans, Globe TV permettait d’accéder à des milliers de chaînes payantes. Mais l’alliance de Sky, La Premier League, l’alliance mondiale ACE et la police libanaise a permis de coincer le site IPTV pirate. L’info a été rapportée par le quotidien espagnol El Economista et révèle qu’il s’agissait de l’un des plus grands distributeurs illégaux de chaînes IPTV. La police libanaise a également arrêté les responsables de la plateforme.

Lire : IPTV illégale : c’est l’écran noir pour de nombreux internautes, voici la raison

Android Auto : transformez votre voiture en dashcam

Si les voitures récentes sont de plus en plus connectées, la plupart d’entre elles ne permettent pas l’enregistrement de vidéos. Google vient de développer une application pensée pour Android Auto, qui permettra aux véhicules équipés du système de navigation de filmer les trajets comme pourrait le faire une dashcam autonome. Attention, l’appli n’est pas native et vous ne pouvez pas non plus la télécharger depuis le magasin d’applications. En effet, elle doit être intégrée par le constructeur automobile.

Lire : Android Auto va bientôt transformer votre voiture en dashcam avec une nouvelle application, mais il y a un hic

Le bug des Steam Deck a été corrigé

Alors que Valve avait choisi de déployer la mise à jour 3.6.24 du client Steam sur sa console portable ce 1er avril, deux problèmes particulièrement pénibles ont été signalés par de nombreux utilisateurs. En effet, les joueurs ont constaté la disparition des paramètres pour contrôler la vitesse de l'horloge du GPU et le TPD. S'ajoute à cela un autre bug beaucoup plus impactant, puisque le Steam Deck ne cesse de redémarrer en boucle. Bonne nouvelle, Valve propose déjà un correctif et il vous suffit de mettre à jour votre Steam Deck pour relancer votre console sereinement.

Lire : Valve corrige sa mauvaise blague du 1er avril, les Steam Deck vont désormais fonctionner correctement

Switch 2 : que nous réserve la nouvelle génération ?

Nintendo a profité d’un évènement retransmis en streaming pour enfin officialiser la Switch 2. Parmi les nouveautés, on note un écran plus lumineux, un nouveau bouton pour chatter avec les joueurs, un nouveau microphone ou encore un 2e port USB. La capacité de stockage de base a été augmentée, un ventilateur a été intégré et le dock a été repensé. Vous pourrez vous procurer la console portable à partir du 5 juin 2025 et les pré-commandes commenceront en France le 8 avril.

Lire : La Switch 2 est officielle ! Après des années d’attente, Nintendo a mis les petits plats dans les grands

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy A36 : équilibré mais perfectible

Le Galaxy A36 est un smartphone milieu de gamme équilibré au bon rapport qualité/prix. On aime son design, sa dalle AMOLED bien calibrée et son capteur grand angle qui offre de bons résultats. One UI7 est un gros point fort. On regrette que l’autonomie soit si moyenne et que le processeur soit un peu faiblard. Samsung propose ici un appareil qui n’excelle pas mais qui est bon partout malgré tout.

Lire : Test Samsung Galaxy A36 : un smartphone équilibré, mais sans folie

Motorola Edge 60 Fusion : belles photos mais performances modestes

Le Edge 60 Fusion séduira les utilisateurs qui recherchent une bonne stabilité de plateforme, une recharge rapide et un capteur principal de qualité. C’est un beau smartphone et ses coloris sont très branchés. Malheureusement, la puissance ne suit pas et l’autonomie est un peu juste. On note également une faible puissance audio et un autofocus qui n’est pas toujours très réactif.

Lire : Test Motorola Edge 60 Fusion : une expérience complète malgré quelques compromis