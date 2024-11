Black Friday smartphones : voici les offres à ne surtout pas manquer !

Le moment tant attendu des promotions du Black Friday est enfin là, et le rayon des smartphones n’y échappe pas. À l’approche des fêtes de fin d’année, vous souhaitez vous faire plaisir avec un nouveau téléphone portable ? Ou vous avez envie de faire plaisir à l’un de vos proches en lui achetant l’un des derniers modèles à la mode ? Vous êtes au bon endroit ! Découvrez notre sélection des meilleures offres sur les smartphones à l’occasion du Black Friday 2024.

Voici les meilleures offres sur les smartphones durant le Black Friday

Vous cherchez un nouveau smartphone mais vous attendez le Black Friday pour vous l’offrir à prix réduit ? C’est le bon moment ! Cette année, le Black Friday se déroule le 29 novembre, mais les promotions ont pris de l’avance. De nombreuses enseignes et marques ont d’ores et déjà dévoilé leurs offres, vous permettant de faire de bonnes affaires sans avoir à attendre.

Quel que soit votre budget, vous trouverez dans notre sélection un large choix de prix. Nous avons ainsi sélectionné des modèles d’entrée de gamme à l’excellent rapport qualité-prix mais aussi des smartphones premium qui embarquent les dernières technologies. Et grâce aux promotions, vous pouvez vous équiper à tarif réduit. Ne tardez pas pour en profiter, les meilleurs bons plans partent très vite !

Déjà en promotion, l’iPhone 15 chute à 659 € avec le code CLUBR30

Les iPhone n’échappent pas aux baisses de prix du Black Friday. Vous souhaitez vous faire plaisir à petit prix ? L’iPhone 15 est actuellement proposé à 699 € sur Rakuten. Et avec le code CLUBR30, vous pouvez avoir 30 € de réduction supplémentaire. En plus, bonne nouvelle, la livraison est gratuite et ultra rapide !

Sous le capot, l’iPhone 15 est équipé de la puissante puce A16 Bionic. Son écran est une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2 556 x 1 179 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Pour la photo, on profite à l’arrière d’un capteur principal de 48 MP et d’un ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, on trouve un capteur selfie 12 MP. Enfin, la batterie 2775 mAh offre 20 heures d’autonomie.

En cumulant ces 2 offres, le Google Pixel 9 Pro passe à 899 € seulement

Le Pixel 9 Pro est le dernier arrivé des smartphones Google. Pendant le Black Friday, ce modèle haut de gamme voit son prix chuter à 899 € au lieu de 1099 € sur Amazon.

Sorti en août 2024, le Google Pixel 9 Pro est muni d’un bel écran Super Actua OLED LTPO de 6,34 pouces (1280 x 2856 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Elle tourne avec la nouvelle puce Tensor G4, gravée en 4 nm. Elle est associée à 16 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les amateurs de selfie apprécieront le capteur 42 MP à l’avant. À l’arrière, on trouve un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP. Enfin, la batterie de 4 700 mAh offre une autonomie de plus de 24 heures d’utilisation.

Grâce à l’offre en cours et à une offre de remboursement, le Samsung Galaxy S23 FE est à seulement 379 €

Pour le Black Friday, vous pouvez vous offrir le Galaxy S23 FE à 379 € au lieu de 699 €. Ce prix cassé est disponible chez Bouygues Telecom et vous n’avez pas besoin de prendre un abonnement pour profiter de cette offre !

Cette version « Fan Edition » du Galaxy S23 comprend un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Il fonctionne avec un processeur Exynos 2200. Concernant la photo, le Galaxy S23 FE propose un triple capteur arrière : grand-angle 50 MP, ultra grand-angle 12 MP et téléobjectif 8 MP. Un capteur selfie 12 MP complète le tout. Enfin, la batterie de 4500 mAh vous offre une autonomie de plus d’une journée.