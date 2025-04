Comment installer et configurer NordVPN sur Google Chrome ?

Une extension NordVPN est disponible sur Chrome et peut sécuriser votre navigation sans interférer avec les autres applications de votre ordinateur. Dans cet article, nous allons vous montrer comment l’installer et la configurer sur le navigateur de Google.

NordVPN est une application multiplateforme que vous pouvez installer sur quasiment tous les systèmes d’exploitation. Le VPN protège l’ensemble de votre trafic, mais si vous souhaitez l’utiliser uniquement pour la navigation web, c’est possible grâce à l’extension NordVPN. Celle-ci est disponible notamment sur Google Chrome.

Plusieurs raisons peuvent motiver l’utilisation de NordVPN uniquement sur un navigateur. Si vous jouez souvent par exemple et ne souhaitez pas utiliser un VPN pour des raisons de performances, l’extension Chrome vous permet de sécuriser votre navigation tout en gardant votre connexion standard pour le jeu et les autres activités. C’est une alternative à la méthode du split tunneling.

Comment configurer NordVPN sur Chrome ?

L’extension NordVPN dispose d’une interface simplifiée, mais vous avez accès aux fonctionnalités nécessaires pour sécuriser votre trafic web ou pour changer de localisation. Elle est disponible sur le Chrome Web Store, mais l’extension nécessite un compte et un abonnement au même titre que l’application.

Découvrir les offres NordVPN

Rendez-vous sur le magasin d’extensions de Chrome en saisissant l’URL suivante dans la barre d’adresse : https://chromewebstore.google.com

Recherchez NordVPN et sélectionnez le résultat NordVPN – VPN proxy for privacy and security

Cliquez sur Ajouter à Chrome et attendez que l’extension s’installe

Si l’icône de NordVPN ne s’affiche pas en haut, à droite sur le navigateur, cliquez sur Extension et activez l’affichage en faisant passer l’épingle au bleu, comme sur l’image ci-dessous

Cliquez maintenant sur l’icône de NordVPN, puis sur le bouton Login pour vous connecter si vous avez déjà un compte et un abonnement NordVPN

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, saisissez votre identifiant et mot de passe pour vous connecter à votre compte

Vous pouvez désormais choisir un pays et vous connecter au VPN. Les 118 pays de l’application NORDVPN sont aussi disponibles depuis l’extension. Sélectionnez simplement le pays et le VPN va se connecter au serveur le plus rapide.

L’extension NordVPN sur Chrome dispose également de quelques options pour paramétrer le VPN selon vos besoins. Dans le menu Paramètres =) Connexion, vous pouvez notamment activer la connexion automatique. NordVPN établira ainsi une connexion sécurisée à chaque fois que vous ouvrez Chrome.

La fonctionnalité Kill Switch de NordVPN pour Chrome quant à elle permet de bloquer l’accès à Internet sur le navigateur en cas de déconnexion inattendue du VPN. Cela empêche les fuites de données au cas où cette déconnexion passerait inaperçue.

Quelles différences entre l’application NordVPN et l’extension Chrome ?

L'application NordVPN et l'extension Chrome sont toutes deux conçues pour vous permettre de naviguer de manière sécurisée, tout en changeant votre adresse IP. Vous pouvez ainsi contourner des restrictions géolocalisées et devenir anonyme. Toutefois, les deux ne fonctionnent pas de la même manière.

La différence principale, c'est le fait que l'extension Chrome sécurise uniquement notre trafic web alors que l'application protège l'ensemble de votre appareil. La première est donc un proxy à proprement parler, mais c'est un proxy chiffré qui s'appuie sur le protocole TLS.

C'est une façon simple et rapide de protéger votre navigation efficacement, mais vous perdez l'accès à des fonctionnalités pratiques comme le choix du protocole VPN, et notamment l'accès à des protocoles plus rapides et plus sécurisés comme NordLynx et OpenVPN. L’extension ne propose pas non plus le Double VPN ou le réseau Mesh.

Vous retrouverez par contre le Split Tunneling, mais il permet seulement d'exclure certains sites web et services de la couverture du proxy sécurisé. Notez pour finir que la Protection avancée contre les menaces (Advanced Threat Protection) peut également être activée dans l'extension Chrome de NordVPN.