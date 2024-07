La version Pro du Pixel 8 avec 256 Go d'espace de stockage est en forte promotion chez Boulanger. En ce moment, le smartphone de Google bénéficie d'une remise de près de 400 euros.

À moins de deux semaines du lancement des Pixel 9, le modèle Pro du Pixel 8 fait l'objet d'une belle offre à saisir sur le site Boulanger. Disponible dans un coloris bleu, le Pixel 8 Pro incluant 256 Go d'espace de stockage est à 769 euros au lieu de 1159 euros, soit une réduction de près de 400 euros par rapport au prix constaté sur le store officiel de Google. Pour information, la livraison du téléphone peut se faire gratuitement à domicile, en point relais ou en magasin Boulanger.

Sorti en même temps que le Pixel 8 à l'automne 2023, le Pixel 8 Pro est équipé d'un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2992 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le smartphone conçu par Google embarque aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, le processeur Google Tensor G3, une batterie de 5050 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 14.

Du côté de la photo/vidéo, on peut trouver un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), un capteur telephoto de 48 MP et un capteur frontal de 10,5 MP dédié à la prise de selfies. Quant à la connectivité du téléphone, celle-ci se compose du Wi-Fi 7, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Pour plus d'informations, découvrez ou redécouvrez notre article consacré au test du Google Pixel 8 Pro.