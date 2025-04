Google arrête ces thermostats Nest en Europe à cause de nos systèmes de chauffage trop compliqués

Google continue de faire du tri dans sa gamme d’objets connectés. Cette fois, ce sont les anciens thermostats Nest qui sont concernés. En Europe, la situation est encore plus radicale.

Depuis plusieurs années, Google simplifie progressivement son offre de produits Nest pour la maison connectée. Après l'arrêt de plusieurs enceintes connectées et de caméras de surveillance en 2024, c’est désormais au tour des thermostats les plus anciens d’être abandonnés. Lancée en 2011 avec la promesse de révolutionner la gestion du chauffage domestique, cette gamme a longtemps été un symbole de l'innovation dans les objets connectés. Mais face à l’évolution des standards technologiques et aux exigences de sécurité accrues, la société choisit aujourd'hui de tourner la page.

Dans un communiqué officiel, Google annonce que trois modèles historiques du Nest Learning Thermostat perdront leur support à partir du 25 octobre 2025. Il s'agit des :

Nest Learning Thermostat 1ʳᵉ génération (2011)

du modèle 2ᵉ génération destiné au marché américain (2012)

de la version 2ᵉ génération spécifique à l’Europe (2014)

Concrètement, ces appareils ne pourront plus être gérés via les applications Google Home et Nest, ne recevront plus de mises à jour logicielles, et perdront des fonctionnalités essentielles comme Home/Away Assist, la programmation intelligente, ou encore le contrôle vocal avec Google Assistant. Cependant, les utilisateurs pourront toujours régler la température et les horaires directement sur l’appareil.

Google renonce aussi au lancement de nouveaux thermostats Nest en Europe

L'impact est encore plus visible pour les utilisateurs européens. Google indique qu’il n’introduira plus de nouveaux thermostats Nest sur le continent en raison de la grande variété des systèmes de chauffage locaux. Chaque pays, parfois même chaque région, utilise des normes différentes, rendant difficile la conception d’un produit unique adapté à tous les foyers. Pour l’instant, seuls les modèles actuels, comme le Nest Learning Thermostat 3ᵉ génération (2015) et le Nest Thermostat E (2018), continueront à être vendus jusqu'à épuisement des stocks, avec un support logiciel maintenu.

Pour accompagner cette transition, Google propose aux utilisateurs américains et canadiens des réductions sur le Nest Learning Thermostat 4ᵉ génération. En revanche, en Europe, aucune offre d’échange n'est prévue pour le moment, laissant les utilisateurs concernés sans solution officielle.