Pixel 9 : la fiche technique des smartphones se dévoile presque entièrement, ce que l’on sait

Le lancement des Pixel 9 approche à grands pas, et à quelques jours de la présentation officielle, on sait désormais presque tout des appareils, notamment de leurs caractéristiques techniques.

Après qu'Android Authority a dévoilé ce qu’il fallait savoir des écrans des Pixel 9 hier, c’est dorénavant au tour de 91mobiles de lever le voile sur d’autres parties de leurs fiches techniques. Commençons par le Pixel 9. Ce dernier serait équipé d’un écran de 6,3 pouces, et utiliserait deux caméras à l’arrière, l’une de 50 MP et l’autre de 48 MP. La partie selfie serait gérée par une caméra de 10,5 MP, et le smartphone embarquerait un processeur Tensor G4 et jusqu’à 12 Go de RAM.

De son côté, le Pixel 9 Pro Fold utiliserait un écran externe de 6,3 pouces et un écran interne de 8 pouces. La partie photo utiliserait un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 10,5 MP et un téléobjectif de 10,8 MP. La caméra frontale, elle, se contenterait de 10 MP. Il s’agirait de l’appareil qui offrira le plus de mémoire vive, avec jusqu’à 16 Go de RAM sur ce modèle.

Les Pixel 9 Pro vont se décliner en deux versions

Cette année, Google sortira deux Pixel 9 Pro, un petit modèle avec un écran de 6,3 pouces et un autre « XL » avec un écran de 6,8 pouces. Les valeurs annoncées par Google diffèrent légèrement de celles d’Android Authority, et sur la partie photo aussi.

Dans les slides récupérées par 91mobiles, Google annonce utiliser un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP et un capteur téléobjectif de 48 MP. Pourtant, Android Authority assure que les deux smartphones utilisent une caméra Samsung GNK et deux caméras IMX858, toutes trois de 50 MP. À l’avant, c’est un capteur de 42 MP qui se chargera de vos selfies, alors qu’il s’agirait là aussi prétendument d’une caméra IMX858.

Google aurait peut-être donc recadré ses capteurs, en limitant de manière logicielle la définition de chaque capteur. Lorsqu’une entreprise fait cela, c’est notamment pour améliorer la stabilité de l’image, que ce soit en photo ou en vidéo. Il reste maintenant à savoir si les Pixel 9 offriront ou non une meilleure stabilisation que leurs concurrents, mais ce qui est sûr, c’est que nous avons hâte de tester cela.