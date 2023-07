Ce smartphone Android va recevoir des mises à jour pendant 7 ans, un record

Apple domine toujours le marché des smartphones en termes de suivi logiciel, mais un fabricant de smartphones Android entend lui aussi mettre à jour ses smartphones pendant de longues années : Fairphone.

Fairphone est l’un des fabricants de smartphones les plus responsables de la planète, et l’entreprise l’a prouvé à de maintes reprises en sortant des appareils facilement réparables, mais surtout qui sont mis à jour pendant longtemps. Il y a quelques mois, le Fairphone 2 avait notamment reçu une ultime mise à jour, pas moins de 7 ans après sa sortie.

Le suivi logiciel est donc bien plus long que ce que proposent les autres fabricants de smartphones Android. Oppo et Samsung sont notamment connus pour offrir 4 ans de mises à jour majeures Android et 5 ans de correctifs de sécurité sur certains modèles, alors que Google lui-même met à jour ses smartphones pendant moins longtemps.

Le Fairphone 3 sera aussi mis à jour pendant 7 ans

La société a annoncé aujourd'hui que le Fairphone 3, sorti en 2019, a vu son support prolongé jusqu'en 2026, soit sept ans de mises à jour. L’entreprise déploiera de nouvelles versions d’Android jusqu’à août 2024, après quoi le smartphone recevra deux ans de mises à jour de sécurité. Celles-ci ne seront pas déployées tous les mois, contrairement aux smartphones haut de gamme de Samsung, mais elles devraient être assez régulières pour vous protéger des dernières menaces connues.

La société vient également de déployer Android 13 pour le Fairphone 3. L’entreprise avait été contrainte de ne pas mettre à jour le smartphone vers Android 12, car sa puce Snapdragon 632 ne prenait pas en charge la nouvelle version. Heureusement, les ingénieurs de Fairphone ont finalement réussi à déployer Android 13.

Il reste donc à voir si la société parviendra bien à mettre à jour le smartphone vers Android 14 l’année prochaine. Malgré ses 7 ans de suivi logiciel, le Fairphone 3 fera toujours moins bien que certains modèles de la Pomme. En effet, Apple on se souvient que l’iPhone 5s, qui était sorti il y a 10 ans en 2013, a reçu en début d’année un correctif de sécurité qui le protégeait d’une importante faille. Jamais un smartphone Android n’a reçu une mise à jour aussi longtemps après sa sortie.