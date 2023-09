Le Pixel 8a se dévoile en images avec un design tout en rondeur et de grosses bordures

Un membre de Twitter nommé Abhishek Yadav dévoile ce qu’il déclare être un Pixel 8a.

Le Pixel 8a, le successeur du Pixel 7a, qui a lui-même peaufiné la recette du très bon Pixel 6a, n’est pas attendu avant le printemps 2024. Les rumeurs concernant ce qui sera probablement le plus abordable des smartphones américains l’année prochaine commencent à faire surface. L’entreprise et la presse lui ont en tout cas attribué un nom de code, Google Akita.

Si les premiers benchmarks du Pixel 8a sont décevants et laissent penser que le smartphone de milieu de gamme de Google ne sera pas un foudre de guerre et que son processeur Tensor G3 ne sera pas exploité à son plein potentiel, nous avions encore moins d’informations concernant son design. Bien évidemment, quelques fuites savamment organisées nous ont donné un avant-goût de l’apparence de ses aînés, les Pixel 8 et 8 Pro. On peut s’attendre à ce que le Pixel 8a en adopte les mêmes codes esthétiques.

Des clichés du Pixel 8a fuitent, les internautes n’approuvent pas le nouveau design tout en rondeurs

Le design présenté par M. Yadav ne semble pas être du goût des internautes. En commentaire, dans la discussion sur Twitter, les membres du réseau social se lâchent : « ces bordures sont 🤢 », « oh non Google ! des bords ronds, pourquoi changer ?! », l’ensemble des commentaires est à l’avenant. Des Pixel, il adopte la barre traversant le dos de l’appareil et qui abrite le module photo. L’esthétisme du Pixel 8a promet d’être plus clivant que jamais. Cela dit, les clichés dévoilés ne sont pas forcément conformes au produit final, même si les détails visibles ne laissent planer aucun doute sur la parenté de ce prototype.

Au-delà du design tout en courbes et des composants de ce Pixel 8a, rappelons que Google ne commercialisera peut-être pas ce modèle d’entrée/milieu de gamme. Il se murmure que la firme de Mountain View est en train de revoir sa stratégie commerciale pour les smartphones. Le Pixel 8a passera-t-il à la trappe ? Ce serait dommage pour les consommateurs, tant les Pixel 6a et 7a sont des téléphones mobiles à l’excellent rapport performances/prix.