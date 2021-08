Pixel 6 et 6 Pro : design et nouveau processeur, Google lâche les première infos

Par l'intermédiaire d'un petit billet de blog, Google vient d'officialiser la sortie prochaine de ses Pixel 6 et 6 Pro. S'il on y apprend aussi que les deux appareils vont bénéficier d'un nouveau design au dos, on fait surtout la connaissance avec un processeur jusqu'alors inédit : Google Tensor.

Ça y est, ils sont désormais officiels : les Pixel 6 et 6 Pro viennent tout juste d'être annoncés par Google. Mieux, même : on sait quand il seront présentés. Et le géant de Mountain View va encore plus loin, puisqu'il fait toute la lumière sur le nouveau SoC dont profiteront ces deux smartphones. Attention, préparez-vous : Google Tensor débarque !

Les Pixel 6 et 6 Pro vont bénéficier d'un nouveau SoC appelé Google Tensor

Retenez bien ce nom, car il va falloir s'y faire : Google Tensor. Tel est le nom que vont porter les prochains processeurs des Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google. “Tensor est notre premier SoC spécialement conçu pour les smartphones Pixel, et il intégrera les Pixel 6 et 6 Pro qui seront dévoilés plus tard à l'automne”, explique Rick Osterloh, vice-président de la division Appareils et services chez Google.

Tensor a été conçu par les ingénieurs de Google pour répondre à différents critères. Boosté à l'intelligence artificielle, la puce a par exemple été personnalisée de manière à ce qu'elle puisse optimiser le rendu des photos. Google a toujours estimé que ses Pixel devaient offrir la meilleure qualité photo possible, et cela a souvent été le cas, notamment avec les Pixel 4. Si le Pixel 5 n'apportait que très peu de changement, et qu'il se faisait même distancer par l'iPhone 12, le Xiaomi Mi 11 ou le Mate 40 Pro, on espère maintenant que Google va rapidement revenir dans la course.

En outre, le géant de Mountain View assure que Tensor permettra d'offrir de nouvelles fonctionnalités, tout en améliorant celles déjà existantes. L'entreprise promet également de faire la part belle à la sécurité, puisque le “nouveau noyau de sécurité de Tensor et Titan M2 aura le plus haut degré de sécurité matérielle que n'importe quel autre smartphone”.

Pour le moment, on n'en saura pas plus. Si l'on espère que les performances de Google Tensor seront à la hauteur, reste surtout une inconnue de taille : l'autonomie sera-t-elle au rendez-vous ? Car la gestion de la batterie n'a jamais été le fort de Google, malgré quelques efforts consentis sur le Pixel 5 sorti en 2020.

Un design inédit sur les Pixel 6 et 6 Pro

Selon Google, les nouveaux smartphones vont redéfinir ce que doit être un Pixel. Les deux appareils vont donc profiter d'un nouveau design, qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître jusqu'alors avec le Pixel 5. Au dos du Pixel 6, on observe une bande qui s'étale sur toute la largeur du smartphone, bande destinée à accueillir les deux capteurs photo et le flash. Comme on peut le voir sur les premiers visuels disponibles ci-dessous, on ne trouve nulle trace d'un quelconque capteur d'empreinte à l'arrière. Le capteur sous l'écran fera-t-il son grand retour sur les nouveaux modèles ?

Les Pixel 6 et le Pixel 6 Pro bénéficient également de nouveaux matériaux et finitions : le Pixel Pro profite d'un cadre en aluminium légèrement poli, tandis que le 6 dispose d'une finition en aluminium mat. De quoi leur assurer une excellente prise en main, selon Google.

Android 12 et Material You à l'honneur

Ce n'est pas une surprise, les deux smartphones tourneront sous Android 12. La nouvelle version du système d'exploitation bénéficie pour l'occasion d'un nouveau design baptisé Material You. “Avec Material You, nous mélangeons la science des couleurs après des années de travail dans la conception et la recherche d'interaction”. Plus animé, plus coloré, mieux conçu, Material You devrait tirer parti des performances de la nouvelle puce Tensor.

Comme évoqué plus haut, il faudra attendre l'automne 2021 pour que les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro soient totalement dévoilés. Mais il est fort probable que d'ici là, Google diffuse d'autres informations les concernant.