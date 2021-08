Pixel 5a : Google abandonne le stockage illimité avec Google Photos

Le Pixel 5a a été officialisé hier par Google. Le smartphone dispose d’une belle fiche technique et d’un prix revu à la baisse. Mais il est aussi le premier Pixel à ne pas bénéficier de la fonction stockage illimité avec Google Photos. L’abandon de cette fonction sur les nouveaux Pixel avait été annoncé par Google en mars 2021.

Hier, Google a officialisé le Pixel 5a. Même si rien ne laissait entendre que la firme de Mountain View présenterait son nouveau smartphone milieu de gamme à cette date, ce n’était pas entièrement une surprise. En effet, de nombreuses rumeurs sur le Pixel 5a laissaient entendre qu’il serait lancé au mois d’août, comme ce fut le cas pour son prédécesseur, le Pixel 4a.

Lire aussi – Pixel 6 : Google abandonne le chargeur inclus dans la boîte, comme Apple et Samsung

La fiche technique du smartphone est basée sur celle de son prédécesseur, avec quelques améliorations notables, notamment au niveau de la construction, désormais protégée contre l’eau (certification IP67), et de la batterie, dépassant les 4500 mAh. Un écran OLED un peu plus grand (6,34 pouces) complète la liste des nouveautés techniques. Pour le reste, nous retrouvons le Snapdragon 765G, les 6 Go de RAM, les 128 Go de stockage et le double capteur photo 12+16 mégapixels.

Le Pixel 5a n'est pas compatible avec le stockage illimité de Google Photos

Le Pixel 5a compte également quelques nouveautés qui ne sont pas simplement technologiques. La plus importante est le prix, qui baisse de 10 %, pour atteindre les 450 dollars. Visiblement, Google a pris la mesure de la concurrence des marques chinoises, comme Xiaomi ou OnePlus. Une autre nouveauté est l’abandon d’un service historique chez les Pixel : le stockage illimité avec Google Photos. Vous ne disposez donc plus que de 15 Go en ligne à partager avec Drive et Gmail.

Pour le reste, vous avez deux choix : soit, vous achetez de l’espace de stockage additionnel sur Google One (ou sur tout autre service de stockage en ligne, comme Dropbox), soit vous vous contentez du stockage interne du téléphone, déjà bien monopolisé par Android et les applications. Rappelons que les Pixel ne supportent pas les cartes mémoire.

Cela avait été annoncé par le responsable de la monétisation de Google Photos. Ce dernier expliquait en mars 2021 que les Pixel 2 à 5 continueraient de bénéficier du stockage illimité, mais que les prochains terminaux n’en profiteraient pas. À commencer par le Pixel 5a. Rappelons que Google a arrêté le service pour tous les smartphones hors Pixel le 1er juin 2021, que ce soit pour les photos en qualité haute ou optimisée.