Galaxy S21 : Samsung n’inclut pas de chargeur dans la boîte, c’est confirmé

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ne seront pas livrés avec le traditionnel chargeur inclus dans la boîte. Quelques mois après s’être moqué de son rival Apple, Samsung ne fournira pas de bloc secteur avec ses nouveaux smartphones. Un document apparu dans la base de données d’un organisme de certification brésilien confirme l’abandon du chargeur.

En octobre dernier, Apple a pris une nouvelle décision controversée. Afin de réduire les frais de livraison de ses nouveaux iPhone 12 et « les émissions carbone dans notre chaîne d’approvisionnement globale », la firme de Cupertino ne fournit plus de chargeur secteur dans la boîte. On y trouve uniquement un câble USB-C.

Comme toujours, certains concurrents Android se sont jetés sur l’occasion pour se moquer d’Apple. Sur les réseaux sociaux, Samsung a ainsi publié la photo d’un chargeur en précisant : « inclus avec votre Galaxy ». Quelques mois plus tard, la firme sud-coréenne s’apprête pourtant à emboîter le pas d’Apple en faisant l’impasse sur le chargeur inclus dans la boîte des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Après s’être moqué d’Apple, Samsung abandonne le chargeur inclus dans la boîte

Comme le rapportent nos confrères de Tecnoblog, les Galaxy S21 viennent de passer entre les mains de l’ANATEL, l’organisme de certification du Brésil. Le document précise que la boîte ne contient pas de chargeur secteur. Comme le voulaient plusieurs rumeurs et bruits de couloir, Samsung ne fournira pas de chargeur avec les Galaxy S21.

De même, le géant de Séoul ne glissera pas d’écouteurs filaires dans la boîte, exactement comme Apple. En France, une législation contraindra par contre la marque à fournir une paire d’écouteurs filaires. Pour compenser l’absence d’écouteurs filaires, Samsung envisagerait de glisser une paire d’écouteurs sans fil dans la boîte. Les personnes ayant précommandé un smartphone pourraient obtenir une paire de Galaxy Buds Pro gratuitement. C’est encore à confirmer.

Pour rappel, Samsung devrait présenter les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra en janvier ou en février 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs smartphones de la marque. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Tecnoblog