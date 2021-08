Google Pixel 5a : ses composants repérés dans un atelier de réparation avant son lancement

Alors que Google doit présenter son prochain smartphone milieu de gamme le 26 août prochain, ses composants ont déjà été repérés chez un réparateur tiers, ce qui nous confirme bien l’arrivée imminente de l’appareil.

On sait que Google se prépare à lancer un nouveau Pixel 5a depuis le mois de février, où nous avions pu découvrir les premiers rendus du smartphone grâce au leaker OnLeaks. Depuis, les informations n’ont pas manqué à son sujet, puisque Google avait lui-même révélé par erreur la fiche technique de l’appareil photo.

Des photos volées provenant d’un revendeur tiers viennent à nouveau confirmer l’arrivée imminente du smartphone, qui ressemble beaucoup au Pixel 4a 5G de l’année dernière. La différence la plus notable en matière de design serait un bouton d'alimentation nervuré sur le côté. Nous avons également notre premier aperçu de la batterie, même si sa capacité n’a pas été dévoilée.

Que sait-on du Pixel 5a ?

Même si le Pixel 5a n’a pas encore été officiellement dévoilé par Google, on sait déjà tout du smartphone grâce au leaker Jon Prosser. En effet, celui-ci avait dévoilé au début du mois la fiche technique du smartphone.

Le Pixel 5a sera propulsé par un Snapdragon 765G, comme le Pixel 5, et la puce sera épaulée par 6 Go de stockage. À l’avant, on retrouvera un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz. L’appareil serait alimenté par une batterie de 4650 mAh, soit la plus grande capacité sur un smartphone Pixel à ce jour.

On sait également que le Pixel 5a proposera une prise jack 3.5 mm, contrairement à la plupart des smartphones de nos jours. Enfin, Jon Prosser avait révélé qu’il serait vendu à 450 dollars, soit 50 dollars de moins que le Pixel 4a 5G à son lancement.

Malheureusement pour nous, le Pixel 5a ne serait pas disponible en France, puisqu’il ne sera commercialisé que dans deux pays seulement le 26 août prochain : les États-Unis et le Japon. Si vous souhaitez mettre la main sur un nouvel appareil de Google, il faudra patienter jusqu’à cet automne. Le géant américain lancera officiellement les Pixel 6 et 6 Pro, dont il a déjà révélé les premières informations.

Source : Android Police