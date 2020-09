Le Pixel 5 5G sera vendu 699 dollars selon un analyste très respecté

Le Pixel 5 sera proposé pour un prix de 699 dollars, selon l'analyste Jon Prosser, très respecté pour l'exactitude de ses prédictions. Un prix que certains internautes trouvent déjà particulièrement salé pour un smartphone qui devrait embarquer une puce moins haut de gamme que d'autres flagships.

Le prix du Pixel 5 5G semble avoir fuité via le compte de l'analyste Jon Prosser. Ce dernier explique : “le Pixel 5 5G 128 Go sera vendu 699 dollars”, et de préciser qu'il en est sûr “à 100%”. Le leaker ajoute “il n'a pas que des bonnes nouvelles”, tout en expliquant qu'il en dira plus à ses followers prochainement. Il ajoute au passage que Google a choisi “Sage Green” (vert sauge) comme nom pour son coloris vert. Jusqu'ici on s'attendait plutôt à un prix plus doux qui donnerait 629 euros en Europe.

Le Pixel 5 sera-t-il un bon “milieu de gamme” trop cher ?

Dans les réactions au tweet de Jon Prosser, les twittos accusent le coup. “Oof. J'espère au moins que l'enregistrement vidéo sera du niveau de l'iPhone 12…”. Un autre : “Avec un Snapdragon 765G ? LOL. fail. Le S20FE est clairement un meilleur choix, tout spécialement à son prix actuel de 599 dollars […] une meilleure variante avec cartes SD, capteurs photos comparables à défaut d'être meilleurs, 120 Hz, OneUI et de meilleures couleurs. Pour quiconque en quête d'un bon milieu de gamme, c'est celui ci qu'il faut prendre”.

Quant aux “mauvaises nouvelles” teasées par Jon Prosser, les internautes y vont de leurs pronostics. Un twittos pense par exemple que le Pixel 5 ne sera distribué qu'au travers de partenariats exclusifs avec certains opérateurs. D'autres estiment qu'on ne sait pas encore tout de sa fiche technique, et que le produit final pourrait être nettement moins premium que la gamme Pixel habituelle. Certains estiment que le smartphone conservera un écran 60Hz. Un autre twittos se demande même si il y aura une version XL.

Lire également : Google Pixel 5 – une fuite dévoile la fiche technique complète

En outre, rien ne dit que la version 128 Go sera la version de base. Une version 64 Go pourrait également être lancée à un prix un peu inférieur – vraisemblablement 100 dollars de moins. Selon les rumeurs à date, le Pixel 5 devrait embarquer un écran plat 5.7″ ou 5.8″ à poinçon sur le coin supérieur gauche. La dalle est attendue avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz comme le Pixel 4. A l'arrière le smartphone compatible 5G devrait embarquer un double capteur photo. Il devrait tourner sous une puce Snapdragon 765G associée à 8 Go de RAM.