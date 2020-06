Pixel 4a : le smartphone apparaît sur le site de 2 revendeurs français

Le Pixel 4a continue de faire parler de lui ! Quelques semaines avant sa présentation officielle, repoussée à maintes reprises, le smartphone milieu de gamme est apparu sur le site de deux revendeurs français : Ordimedia et eStock.fr. Cette fuite confirme l’arrivée imminente du terminal sur le marché français.

Le Pixel 4a arrive ! Après plusieurs reports, Google aurait finalement décidé de dévoiler le smartphone le 13 juillet prochain lors d’une conférence en ligne. Néanmoins, le smartphone milieu de gamme ne débarquerait sur le marché que dans le courant du mois d’octobre 2020, affirme Jon Prosser, un leaker réputé.

Pourtant, le Pixel 4a est apparu sur le site de deux revendeurs français, confirmant son arrivée sur le marché imminente en France, rapportent nos confrères de 9t5Google. Le site Ordimedia liste en effet un Pixel 4a « Just Black » et un Pixel 4a « Barely Blue » à partir de 509.56 euros. Attention, selon les dernières rumeurs, Google aurait décidé d’abandonner le coloris bleu pour se contenter de la version noire. Le listing d’Ordimedia confirme par contre l’intégration de 128 Go de stockage interne de base sur les Pixel 4a.

De son coté, le site eStock.fr affiche le Pixel 4a « Just Black »au prix de 441,65€. Selon les précédentes informations disponibles, le Pixel 4a serait pourtant vendu au même prix que son prédécesseur, c’est à dire 399 euros. Certaines fuites tablent même sur un prix inférieur avoisinant les 350 euros dans le but de rivaliser avec l’iPhone SE d’Apple.

On vous invite donc à prendre les données mises en avant par les deux sites avec des pincettes. Quoi qu’il en soit, cette fuite confirme l’arrivée imminente des Pixel 4a sur le marché français. On vous en dit plus dès que possible sur les plans de Google. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le Pixel 4a dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Google