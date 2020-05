Pixel 4a XL : la version grand format a bien failli exister, découvrez son design

Le Pixel 4a XL a bien failli exister ! Avant de se raviser, Google avait visiblement lancé le développement d’une version grand format de son nouveau smartphone milieu de gamme. Un leaker révèle aujourd’hui le design complet de ce smartphone mort né.

L’an dernier, Google a lancé deux variantes de son Pixel 3a. Comme c’est le cas pour ses Pixel haut de gamme, la firme de Mountain View a lancé une édition standard, avec un écran de 5,6 pouces, et une version grand format avec écran de 6 pouces, le Pixel 3a XL. Cette année, Google opte pour une stratégie différente. Aux dernières nouvelles, la marque ne lancera qu’un seul Pixel 4a. Doté d’un écran de 5,81 pouces, le smartphone devrait être dévoilé au début du mois de juillet 2020.

Ecran troué et double capteur photo

Pourtant, de nombreuses fuites montrent que Google a bien travaillé sur une déclinaison grand format de son Pixel 4a. Une coque compatible avec le smartphone est même apparue en ligne. Sur base des informations disponibles, le leaker David Kowalski a développé des rendus montrant le design du Pixel 4a XL.

Sans surprise, le terminal est recouvert d’un écran troué similaire à celui du Pixel 4a. Au dos, on trouve un appareil photo disposé dans un carré. Cet appareil abrite un total de deux capteurs photo, contre 1 seul module pour le Pixel 4a standard.

D’après les informations partagées par l’informateur, Google a bien décidé d’annuler la sortie du Pixel 4a XL. Le smartphone ne sortira donc jamais sur le marché. Pour l’heure, on ignore pourquoi la firme a préféré se concentrer sur une seule variante. On ne peut que supposer que le Pixel 3a a rencontré plus de succès que son grand frère l’an dernier. Que pensez-vous de ce Pixel 4a XL mort né ? On attend votre avis dans les commentaires.