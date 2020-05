Pixel 4a : Google repousserait la présentation au 13 juillet 2020

Le Pixel 4a ne débarquerait finalement pas avant juillet 2020. D’après le leaker Jon Prosser, Google aurait décidé de décaler la présentation de son nouveau smartphone milieu de gamme au 13 juillet. Dans la foulée, l’informateur dévoile les coloris proposés au lancement et tord le coup à certaines rumeurs.

Initialement attendue dans le courant du mois de mai 2020, la présentation du Pixel 4a de Google avait ensuite été décalée à début juin. Google devait en effet profiter de la conférence dédiée aux nouveautés d’Android 11 pour lever le voile sur son nouveau Pixel. « C’est maintenant repoussé à nouveau » annonce Jon Prosser, journaliste et Youtubeur de Front Page Tech, dans un tweet.

D’après les informations de Jon Prosser, Google a maintenant prévu de dévoiler le Pixel 4a le 13 juillet prochain. Pandémie oblige, la firme de Mountain View va probablement se contenter d’une conférence en ligne. On vous invite à accorder un certain crédit aux informations de Prosser. Ces dernières semaines, l’homme a en effet vu juste à plusieurs reprises. Il a notamment annoncé la date de lancement de l’iPhone SE 2020 avec plusieurs mois d’avance.

Dans son tweet, Jon Prosser évoque aussi les coloris disponibles. Comme prévu, Google proposera le Pixel 4a dans les coloris « Just Black » (noir) et « Barely Blue » (bleu). La version noire est déjà apparue à de multiples reprises sur la toile. Par contre, aucune photo de la variante bleu n’a fuité pour le moment.

L’informateur confirme aussi l’absence de Pixel 4a XL. Cette année, Google se contentera d’une seule édition avec un écran de 5,81 pouces. Enfin, aucune version 5G du Pixel 4a n’est dans les cartons. Là encore, ce n’est pas vraiment une surprise au vu des récentes fuites. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur le Pixel 4a, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Pixel 4a

Was originally May, then got pushed to June, now pushed again.

“Just Black” & “Barely Blue”

Current plan for announcement:

July 13

BTW – just 4G.

(Sorry to kill the 5G rumors)

Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 21, 2020