Pixel 4 XL, Redmi Note 7 : voici les smartphones les plus fragiles de 2019

Le Google Pixel 4 XL et le Xiaomi Redmi Note 7 viennent d’être élus smartphones le plus fragiles de l’année 2019 par Jerry Rig Everything. Comme le rappelle le YouTubeur, ils font partie des rares téléphones du marché à ne pas avoir survécu au traditionnel bend test. Parmi les bons élèves de ce classement, le vidéaste met par contre en avant le Pixel 3a de Google.

Fidèle à ses habitudes, Jerry Rig Everything a dévoilé le classement des smartphones plus résistants et les plus faciles à réparer de l’année écoulée. Cette année, c’est le Redmi Note 7 de Xiaomi qui hérite du titre de smartphone le plus fragile.

Lors de son test, Jerry Rig Everything est parvenu à plier à mains nues le terminal. Même son de cloche du côté du Pixel 4 XL, qui écope de la seconde place de ce triste palmarès. Pendant le test de pliage, le dos en verre du smartphone s’est complètement morcelé.

Sans surprise, Jerry Rig Everything regrette aussi la fragilité du Royole Flexpai, le premier smartphone pliable du marché, du Galaxy Fold de Samsung ou du OnePlus 7T (qui a lui aussi échoué au bend test). De nos jours, rares sont les smartphones qui ne survivent pas à cette épreuve.

Le Pixel 3a est le smartphone le plus durable de l’année

Google parvient néanmoins à sauver les meubles avec son Google Pixel 3a, son smartphone milieu de gamme lancé en mai 2019. D’après JerryRigEverything, le Pixel 3a se distingue à la fois par sa robustesse (il a réussi le torture test haut la main) et la facilité avec laquelle on peut le réparer. Il ne faut en effet que quelques minutes pour démonter le smartphone et remplacer certains composants, dont l’écran.

JerryRigEverything épingle par contre les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max parmi les smartphones les moins durables. Le vidéaste regrette notamment le coût très élevé de chaque réparation. L’an dernier, il épinglait déjà les iPhone XS pour des raisons similaires. Enfin, le YouTubeur a beaucoup apprécié le Galaxy A80 de Samsung pour le look très réussi de ses composants internes. Que pensez-vous de ce classement ? On attend votre avis dans les commentaires.