Pixel 3 et Pixel 3 XL : Google arrête de vendre les deux smartphones

Google cesse de vendre les Pixel 3 et Pixel 3 XL, les deux flagships sortis en 2018, sur sa boutique en ligne officielle. La firme de Mountain View affirme avoir écoulé tout le stock disponible et précise que la production de la gamme a été stoppée. Sans surprise, Google se concentre désormais sur la production des Pixel 4 et des futurs Pixel 5.

Les Pixel 3 et Pixel 3 XL ne sont plus disponibles à la vente sur le Google Store américain, rapportent nos confrères d’Android Police. Même son de cloche sur la boutique en ligne française de la marque, où les deux smartphones ne sont plus du tout répertoriés. Le moteur de recherche intégré au site met d’ailleurs en avant les Pixel 4.

Google stoppe la production des Pixel 3 et Pixel 3 XL

Contacté par Android Police, Google explique avoir écoulé l’entièreté de son stock disponible. Le géant du net précise avoir mis un terme à la production des deux appareils. Google ne produira donc plus aucun Pixel 3 ou 3 XL. La firme a décidé de tourner la page et de se focaliser sur ses nouveaux appareils, les Pixel 4 et Pixel 4 XL. On imagine aussi que Google va réserver ses lignes de production aux Pixel 5, dont la lancement est toujours attendu dans le courant de l’automne 2020.

Ce n’est pas vraiment une surprise. L’an dernier, Google a cessé la commercialisation des Pixel 2 et Pixel 2 XL à partir du 1er avril 2019. Dans ces conditions, la firme devrait donc proposer les Pixel 4 à la vente jusqu’en avril 2021.

Pour acheter un Pixel 3, il faut désormais passer par des revendeurs officiels, dont la Fnac, ou des revendeurs tiers. On s’attend à ce que les stocks s’amenuisent rapidement. Déjà, la plupart des revendeurs ne proposent plus que la version XL. Envisagez-vous de craquer pour un Pixel 3 ou 3 XL ? Regrettez-vous la disparition de la gamme de la boutique de Google ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

