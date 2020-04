Google Pixel 4a : cette photo de la boîte suggère un lancement imminent

Une photo du packaging du Google Pixel 4a vient de fuiter et laisse penser que le lancement ne devrait plus trop tarder malgré la crise du covid-19. La boîte confirme le design arrière du smartphone avec son bloc photo carré similaire à celui du Pixel 4. La version milieu de gamme se contente par contre d’un capteur photo unique.

Le rythme des fuites autour du Google Pixel 4a a ralenti ces dernières semaines, mais une nouvelle photo du smartphone vient de faire surface. On s’approche du mois de mai et de la date initialement retenue pour la conférence Google i/o qui devait consacrer son officialisation. Mais l’événement, comme bien d’autres depuis quelques semaines a été annulé. Et pour ceux qui s’inquiétaient d’un report du lancement du Pixel 4a, cette nouvelle fuite laisse penser que Google a l’intention de maintenir son calendrier.

Pixel 4a : Google conserve le capteur photo unique

Plusieurs photos et même une prise en main du Google Pixel 4a nous avaient permis de découvrir les principales caractéristiques du smartphone. La photo de la boîte confirme les précédentes informations glanées çà et là, et notamment concernant le design. À l’arrière, le Pixel 4a hérite de l’apparence du Pixel 4 standard à la différence de la coque qui passe du verre au plastique. Le cadre dans l’angle supérieur gauche abrite toutefois l’unique capteur photo du smartphone dont la résolution annoncée est de 12 MP. Ce dernier est accompagné d’un flash LED dans l’angle opposé.

C’est peu ou prou tout ce que nous pouvons tirer des photos de la boîte. Aux dernières nouvelles, Google n’aurait pas l’intention de proposer un Pixel 4a XL cette année, une décision qui se justifierait par les ventes décevantes du précédent Pixel 3a XL. Mais rien n’est encore officiel pour l’instant.

Quant aux caractéristiques du Pixel 4a, il serait équipé du Soc Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de RAM. Le smartphone disposerait d’une batterie de 3 080 mAh et d’un écran 60 Hz de 5,81 pouces en définition FHD +. Si ces photos s’avéraient authentiques, l’absence du capteur d'empreintes à l’arrière du packaging laisse supposer que Google a choisi de privilégier l’authentification par reconnaissance faciale comme sur les Pixel 4 et 4XL.

Source : 9to5Google