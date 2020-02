Google Pixel 5 XL : voici un premier aperçu de son design

Le Google Pixel 5 XL commence déjà à faire parler de lui. Plusieurs mois avant le lancement du smartphone, un rendu publié par un leaker est venu levé le voile sur une partie de son design. On y découvre un étonnant triple capteur photo arrière.

Ce 14 février, Jon Prosser, le vidéaste derrière la chaîne YouTube Front Page Tech, a mis en ligne un rendu présentant le design présumé du Google Pixel 5 XL, la future variante grand format. L’informateur affirme être parvenu à obtenir des schémas de fabrication de trois prototypes de la part d’une « source fiable ». Max J, un autre leaker réputé, explique avoir pu consulter les mêmes schémas.

Le design du flagship n’est pas encore arrêté, précise Jon Prosser . Google pourrait donc encore décider de partir dans une autre direction. En règle générale, la firme sélectionne un design définitif dans le courant du mois d’avril ou de mai. La plupart des marques fonctionnent de la même façon.

Un triple capteur photo unique

Sur base de certains des schémas reçus, le leaker a ensuite mis au point ce premier rendu du Google Pixel 5 XL. On y aperçoit un triple capteur photo disposé dans une forme de triangle arrondi. La firme envisage donc d’abandonner l’appareil photo carré des Pixel 4 et Pixel 4 XL. Côté fiche technique, Jon Prosser évoque un module grand angle.

Malheureusement, l’informateur s’est concentré sur la face arrière du smartphone. Pour l’heure, on ignore donc encore si Google a décidé de placer un écran troué, une nouvelle encoche ou de miser à nouveau sur une large bordure. Nous en saurons évidemment plus dans les mois à venir. Pour rappel, Google devrait présenter les Pixel 5 dans le courant du mois d’octobre 2020. Que pensez-vous de cet appareil photo ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.