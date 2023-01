Piratage massif chez PayPal, Google refuse de rembourser les Pixel 7 défectueux, c’est le récap

Certains Pixel 7 sont défectueux. Malgré les plaintes des victimes, Google refuse de rembourser les consommateurs. PayPal a subi un piratage massif. Les données de milliers d’utilisateurs sont dans la nature. La Banque Postale impose des frais de gestion en cas de découvert. Mais elle a oublié de préciser qu’il est possible d’éviter de payer. C’est le récap du 20 janvier 2023.

Nous étions nombreux à attendre les résultats de Netflix sur l’année 2022. La concurrence toujours plus forte. La polémique autour du partage de mot de passe. L’abonnement avec publicité qui ne fait pas recette. Ce sont autant de sujets d’inquiétude pour les analystes financiers qui craignaient fort que Netflix présente de mauvais résultats cette semaine. D’autant que la firme américaine avait perdu 1 million d’abonnés en début d’année. Mais, bonne surprise, ce ne fut pas le cas.

En effet, Netflix a annoncé avoir atteint 230 millions d’abonnés à fin 2022. Un nouveau record. Cependant, la firme est restée prudente : elle devrait perdre de nombreux abonnés en 2023 à cause de sa nouvelle politique anti-partage et qu’en 2022. N’oubliez d’ailleurs pas de retrouver dans nos colonnes la liste complète des nouveautés de Netflix pour ce week-end et la semaine à venir. En attendant, voici les informations marquantes du 20 janvier 2023.

Les Pixel 7 dont le verre minéral est défectueux ne seront pas remboursés

Le Pixel 7 Pro fait partie des 10 smartphones préférés de 2022 à la rédaction de Phonandroid. Vous pouvez dès à présent retrouver sur notre chaîne YouTube notre vidéo spéciale. Son petit frère, le Pixel 7, a également reçu un accueil favorable. Seulement, certaines unités sont victimes d’un défaut : le verre minéral à l’arrière se casse spontanément. Face aux plaintes et réclamations des victimes, Google a eu la pire des réactions possibles : refuser de rembourser.

Saviez-vous que vous pouvez éviter de payer les frais de découverts imposés par La Poste ?

La Banque Postale : voilà une enseigne qui inspire la confiance. Émanation de La Poste, cette banque n’est pourtant pas exempte de quelques pratiques commerciales maladroites. Prenons l’exemple des « frais de gestion d’autorisation de découverts ». Ils sont appliqués automatiquement, que vous ayez eu besoin, ou non, de cette réserve. Ces frais se montent à 6 euros par an. Et ils sont donc appliqués à tous les clients. Or, ce que La Banque Postale n’a pas précisé, c’est qu’il est possible de ne pas payer. On vous explique tout en détail.

34 000 comptes PayPal concernés par une cyberattaque

PayPal a envoyé ces derniers jours à certains de ses utilisateurs un courrier électronique les informant avoir été victime d’une brèche de sécurité. Entre le 6 et le 8 décembre 2022, une cyberattaque a eu lieu et « une tierce partie non autorisée » a eu accès à des informations personnelles. Ce sont 34 000 personnes qui ont été victimes de cette brèche. Le service de paiement en ligne a pris des mesures pour protéger ses utilisateurs en réinitialisant les mots de passe des personnes concernées.

