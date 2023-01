Siri devient encore plus intelligent que Google Assistant une fois combiné avec ChatGPT

Siri est loin d’être l’assistant personnel le plus intelligent, mais il a finalement simplement besoin d’un peu d’aide pour s’améliorer. Un développeur a décidé de fusionner l’assistant d’Apple avec ChatGPT, et le résultat est assez spectaculaire.

Le développeur Mate Marschalko a utilisé la voix de Siri, l'application Raccourcis d'Apple, l'intelligence de GPT-3, derrière la célèbre intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT, ainsi qu’un peu de bidouillage pour créer un assistant domestique étonnamment intelligent, capable de répondre à des demandes assez exigeantes.

Dans une vidéo YouTube, Marschalko explique avoir relié GPT-3 à Siri par le biais des raccourcis d'Apple. Pour cela, il a appris à ChatGPT ce qu’il pouvait demander à Siri ainsi que la manière dont il devrait répondre. Il a également fourni une liste de détails sur sa maison, ses appareils intelligents, et même l'emplacement de son domicile.

ChatGPT peut devenir le meilleur ami de Siri

Le développeur commence par exemple à dire à Siri : « Je viens de remarquer que j'enregistre cette vidéo dans l'obscurité du bureau, pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet ? ». Si Siri devait répondre seul à cette question, l’assistant ne serait pas vraiment quoi faire, mais c’était sans compter l’aide précieuse de GPT-3.

Avant de répondre, Siri peut désormais transmettre la consigne à l’intelligence artificielle d’OpenAI, et ce dernier se charge de créer un code lisible par une machine pour allumer les lumières du bureau. Ce dernier est ensuite renvoyé à Siri par l’intermédiaire de Shortcuts, ce qui lui permet d’allumer les lumières.

Marschalko n'a donc pas eu à écrire une seule ligne de code pour y parvenir. Au lieu de cela, il a simplement expliqué à GPT-3 ce qu'il voulait faire. Il lui a demandé d'interpréter l'anglais conversationnel et de fournir une réponse JSON appropriée, pour que l’application d’Apple soit capable d’exécuter les ordres donnés.

Cette démonstration montre donc à quel point il serait intéressant pour certaines entreprises de combiner les capacités de chatGPT à leurs propres assistants personnels. On imagine qu’Apple et Google sont déjà en train de s’amuser avec l’intelligence artificielle en interne, et nous avons hâte de voir comment celle-ci pourrait à terme révolutionner notre vie quotidienne. Pour l’instant, on sait que c’est Microsoft qui est intéressée par la technologie, et il pourrait prochainement l’implémenter dans Bing et sa suite Office.