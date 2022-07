Netflix perd moins d’abonnés que prévu et s’attend même à un rebond

Dans le dur, Netflix a finalement essuyé une perte d'abonnés moins importante que ce qui était prévu. La firme américaine limite ainsi la casse et s'attend même à un rebond pour le troisième trimestre.

Et si Netflix sortait enfin la tête de l'eau ? En grande difficulté ces derniers mois, le géant du streaming avait même fait l'état de milliers de pertes d'abonnés sur les premiers mois de l'année, ce qui était une première en 10 ans. Plus récemment, des analystes redoutaient également le pire pour Netflix, qui selon eux allait perdre encore plus d'abonnés dans les mois à venir. Mais il se pourrait bien que les choses aient changé.

Bien aidé par le succès formidable de Stranger Things 4 qui a battu plusieurs records de visionnage, Netflix va finalement beaucoup mieux que ce qui était prévu. Certes l'entreprise a bien effectivement perdu des milliers d'abonnés lors du deuxième trimestre. Mais les prévisions qui arrivent pour le trimestre suivant sont plutôt assez optimistes. Et d'un point de vue financier, les prévisions sont elles aussi de bon augure.

Netflix a perdu 1 million d'abonnés au deuxième trimestre mais limite la casse

Pour rentrer dans les détails, Netflix vient de perdre près de 970 000 abonnés sur ce deuxième trimestre. Certes le chiffre est énorme et avoisine le million, mais c'est finalement beaucoup moins que les 2 millions de pertes qui étaient prévues. L'entreprise a donc limité la casse et suite à ses résultats, la cote en bourse de Netflix est repartie à la hausse à hauteur de 7%. Les investisseurs sont donc rassurés, et les prévisions financières optimistes du géant du streaming aident bien entendu à cela.

En effet, Netflix prévoit même de regagner un million d'abonnés pour ce trimestre en cours. Il faut dire que financièrement les choses vont plutôt bien. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en hausse de plus de 8% sur un an, et le bénéfice net est passé de 1,35 milliard de dollars l'année dernière à 1,44 milliard aujourd'hui. Avec d'autres mesures qui arrivent, comme l'introduction d'un abonnement moins cher financé par la publicité, Netflix voit plus grand et espère séduire encore plus de nouveaux abonnés.

