Netflix dépasse les 230 millions d’abonnés dans le monde, mais la croissance est lente

Netflix vient d’annoncer ses résultats de l’année 2022, et notamment son nombre d’abonnés. Le géant aurait terminé l’année avec pas moins de 230 millions de clients, un record.

Deux ans après avoir passé la barre des 200 millions d’abonnés, Netflix vient officiellement d’annoncer que son service de vidéo à la demande compte désormais plus de 230 millions d’abonnés. Le géant du streaming n’a donc réussi à gagner que 30 millions d’abonnés en deux ans, mais a tout de même dépassé les attentes des analystes.

« 2022 a été une année difficile, avec un début cahoteux, mais une fin plus brillante », a déclaré la société dans une lettre annonçant les résultats du quatrième trimestre de l’année dernière. En effet, on se souvent que Netflix avait perdu plus d’un million d’abonnés au début de 2022. Cependant, l’entreprise a pu compter sur l’arrivée de séries phares et d’une nouvelle offre moins chère pour séduire de nouveaux clients.

Le nombre d’abonnés de Netflix repart enfin à la hausse

À la fin de l’année dernière, nous annoncions que Netflix avait vu son nombre d’abonnés repartir à la hausse grâce à l’arrivée de séries très attendues telles que Monster : The Jeffrey Dahmer Story et Purple Hearts, le documentaire sur Harry et Meghan mais aussi plus récemment grâce à Mercredi, son plus gros succès de 2022.

Netflix a également fait le plein de drama coréens, qui connaissent une popularité fulgurante sur la plateforme depuis quelques années maintenant. De nombreuses séries ont réussi à séduire les abonnés du monde entier, dont notamment Extraordinary Attorney Woo, qui a dépassé les 400 millions d’heures de visionnage, ou encore Alchemy of Souls, dont la partie 2 va sortir dès demain en France.

2022 a aussi marqué le lancement d’une nouvelle formule moins chère avec des publicités, affichée à seulement 5,99 euros par mois. Cette dernière n’a vraisemblablement pas été à la hauteur des attentes de Netflix, mais elle a tout de même été choisie par 9 % des nouveaux abonnés à la plateforme depuis son lancement.

Enfin, en plus de ses résultats annuels, Netflix a annoncé hier soir que son fondateur, Reed Hastings, quittait son poste de co-PDG de l'entreprise et en devenait le président exécutif. Hastings sera remplacé par Ted Sarandos et Greg Peters, co-directeurs généraux.