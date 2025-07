Grâce à votre smartphone, vous pouvez enfin verrouiller votre PC Windows à distance. Voici comment faire

Phone Link, l’application particulièrement appréciée des utilisateurs de Windows 11, se dote d’une nouvelle fonctionnalité hyper pratique : vous pouvez désormais verrouiller votre PC à distance en un clic, directement depuis votre smartphone Android. On vous explique comment faire.

Si vous demandiez à quelqu’un de vous convaincre de passer à Windows 11, cette personne vous parlerait probablement de Phone Link (ou Mobile Connecté en français). Cette application, qui est rapidement devenue incontournable, vous permet de connecter votre smartphone, Android ou iOS, à votre PC sous Windows 11.

Ce qui séduit les utilisateurs, c’est sa praticité : grâce à elle, ils peuvent passer et recevoir des appels, envoyer des SMS, ou encore consulter leurs notifications de leur smartphone directement sur leur PC. Et Microsoft enrichit encore son application d’une nouvelle fonctionnalité en publiant une nouvelle mise à jour de Link To Windows sur Android : la possibilité de verrouiller son PC à distance.

Verrouiller son PC Windows 11 depuis son smartphone Android, c’est désormais possible

Il peut vous arriver de devoir vous absenter brièvement et d'oublier de verrouiller votre PC. Grâce à la mise à jour publiée par Microsoft pour l’application Link To Windows sur Android, nul besoin de refaire tout le chemin inverse : en un clic, vous pouvez désormais verrouiller votre PC Windows 11 à distance.

Sortez votre téléphone,

Ouvrez l’application Link To Window

Appuyez sur le tout nouveau bouton « Verrouiller le PC »

Votre PC sera verrouillé automatiquement et votre téléphone sera déconnecté de Windows Phone Link jusqu’à ce que vous vous authentifiiez de nouveau.

Grâce à ses mises à jour de Phone Link et de Link To Windows, Microsoft continue d’améliorer l’intéropérabilité entre les PC Windows 11 et les smartphones. Selon Windows Central, ces améliorations s’inscrivent dans la refonte de l’application Link To Windows : désormais, toutes ses fonctions principales sont regroupées en un seul et même endroit grâce à un nouveau bouton : « Accéder au PC ». Parmi elles on retrouve :

Le verrouillage du PC,

Le partage de fichiers et de photos de votre smartphone vers votre PC,

La projection de l’écran de votre téléphone sur votre PC,

L’aperçu de vos fichiers et photos récemment partagés ou de vos textes récemment copiés dans votre presse-papiers, à condition que la synchronisation soit activée.

Si ces fonctions n’étaient auparavant possibles que depuis votre PC, elles le sont maintenant également depuis votre téléphone Android. La firme de Redmond a aussi récemment annoncé qu’elle allait directement intégrer Phone Link dans l’interface du menu Démarrer pour plus de praticité. Plus besoin d’ouvrir une application, vous pourrez :

Avoir un aperçu de votre smartphone : notifications, photos récentes,

Disposer d’un accès rapide à vos messages, appels et photos,

Envoyer des fichiers directement vers votre smartphone.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, plus aucun regard indiscret ne pourra venir scruter votre écran lorsque vous n'êtes pas là.