Windows 11 renforce ses liens avec Android et simplifie les copier-coller entre PC et smartphone

Microsoft poursuit ses efforts destinés à renforcer l’intégration entre Windows 11 et les smartphones. Le système d’exploitation de la firme de Redmond devrait bientôt s’enrichir d’une nouvelle fonction bien pratique.

L’un des chevaux de bataille de Microsoft, au-delà de l’intelligence artificielle, semble être d’améliorer l’interopérabilité entre Windows 11 et les smartphones. Jusqu’ici, la firme de Redmond accusait un retard par rapport à la marque à la pomme. Sa volonté d’améliorer la continuité entre les PC et les mobiles se décline en différentes actions : la refonte de l’application Link To Windows, la possibilité de verrouiller son PC à distance ou encore le test d’une nouvelle fonction directement similaire au Handoff d’Apple : le Cross Device Resume.

Tout est fait pour simplifier et fluidifier le passage d’un appareil à l’autre. Il manque peut-être une fonctionnalité vraiment pratique : la synchronisation des presse-papiers de Windows 11 et de votre téléphone. Mais attendez, c’est justement ce que pourrait bientôt proposer Microsoft, selon nos confrères de TechRadar.

Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité pour synchroniser vos presse-papiers Windows 11 et Android

Les équipes du site Windows Latest ont repéré cette nouvelle fonctionnalité dans une version test de Windows 11. Elles ont réussi à la tester et la trouvent efficace, rapide et fluide. Si les retours de tous les testeurs sont similaires, elle devrait bientôt arriver sur Windows 11. La seule condition est d’utiliser le même compte Microsoft sur les deux appareils. Voici comment transférer automatiquement tout ce qui se trouve dans le presse-papiers de votre PC dans celui de votre smartphone Android :

Configurez l’application Link to Windows sur votre téléphone.

sur votre téléphone. Activez l’option Accéder au presse-papiers du PC dans le panneau Appareils mobiles des Paramètres de Windows 11.

dans le panneau Appareils mobiles des Paramètres de Windows 11. Vérifiez que l’historique du presse-papiers est activé.

Cette nouveauté représente un gain de temps précieux : vous n’aurez plus à vous envoyer un email à vous-même (ou un message via une application de messagerie) pour récupérer un mot de passe complexe, un code abstrait ou un long texte depuis votre PC sur votre smartphone Android. Il vous suffira de les copier sur Windows 11 et il sera instantanément disponible dans le presse-papiers du clavier de votre mobile – que ce soit Gboard ou n’importe quelle application de clavier.