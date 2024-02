Peugeot va électrifier son grand SUV 5008 en 2024

D'après des déclarations de Peugeot, la marque au Lion s'apprête à présenter en mars une version électrique de son grand SUV familial 5008. Il s'agit de l'un des rares modèles de la gamme du constructeur à ne pas être encore passé par la case électrification.

Avec l'interdiction des ventes de voitures thermiques neuves fixée à l'horizon 2035 par l'Union européenne, de nombreux constructeurs font en sorte d'accélérer l'électrification de leur gamme respective. Sur ce point, Peugeot jouit d'une avance considérable par rapport à certains concurrents comme Toyota par exemple.

Pour cause, au cours des dernières années, la marque au Lion a fait en sorte d'électrifier un grand nombre de modèles forts de son catalogue. Entre 2022 et 2024, l'entreprise sochalienne a lancé la Peugeot e-208, suivie ensuite de la nouvelle Peugeot e-2008, équipée notamment de nouveaux moteurs et batteries. La e-308 a également pris le virage de l'électrique.

Les utilitaires ne sont pas en reste, puisque Peugeot a présenté en novembre 2023 une refonte du Rifter électrique avec une autonomie améliorée, suivie d'un relooking du E-Traveller. Pour l'occasion, le ludospace électrique a gagné en autonomie et en équipements à bord. Et dernièrement, la marque au Lion a enfin levé le voile sur le nouveau E-3008, un SUV électrique au rayon d'action XXL capable de parcourir jusqu'à 700 km en cycle mixte WLTP.

Peugeot va électrifier le SUV 5008 en 2024

Vous l'aurez compris, Peugeot peut se targuer d'avoir une offre électrique plutôt complète entre citadines, SUV familiaux et utilitaires. Or et comme le révèlent nos confrères du site britannique Autocar, l'entreprise compte poursuivre dans cette voie avec la présentation en mars 2024 d'une version électrifiée du 5008, son plus grand SUV.

De ce que l'on sait pour l'instant, le véhicule reposera sur la plateforme STLA Medium déjà utilisée sur le nouveau e-3008. Concernant ses dimensions, il devrait mesurer 4,7 m de long (contre 4,641 m pour le précédent modèle revu en 2020) et viendra donc concurrencer directement le Skoda Kodiaq et le Renault Espace.

A l'image des 5008 hybrides et thermiques actuels, Peugeot devrait proposer des versions 5 et 7 places pour répondre aux besoins des familles nombreuses. Côté motorisation, on s'attend à deux modèles électriques :

Une version d'entrée de gamme équipée d'une batterie de 73 kWh couplée à un seul moteur pour une puissance cumulée de 210 ch (157 kW)

Une version Grande Autonomie équipée d'une batterie de 98 kWh couplée à un moteur plus puissant de 227 ch (170 kW)

D'après les informations d'Autocar, le nouveau 5008 électrique sera lancée avant la fin d'année 2024 avec un ticket d'entrée fixée aux alentours des 50 000 €. Un prix plausible, l'e-3008 dans sa version GT étant proposé à partir de 46 990 € sans bonus déduit.