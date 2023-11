Peugeot e-Traveller : après le Rifter, le minivan électrique passe au relooking

Après avoir présenté une refonte timide du E-Rifter, son ludospace électrique, Peugeot vient de dévoiler la version relookée de son minivan watté : le E-Traveller. Ici encore, pas de grandes améliorations, à l'exception de l'autonomie et des équipements à bord.

Peugeot poursuit sa refonte des différents modèles de sa gamme électrique. Après l'E-2008 en mai 2023, suivi du Peugeot e-3008 à la rentrée scolaire 2023, la marque au Lion a récemment levé le voile sur la réédition du E-Rifter, son ludospace électrique. Un nouvelle version plutôt timide en nouveautés, qui se contente de proposer un design modernisé et une autonomie légèrement plus importante.

En ce mardi 14 novembre 2023, l'entreprise française vient de présenter le relooking opéré sur l'E-Traveller, son minivan électrique dédié aux familles nombreuses et aux professionnels du transport de personnes. Ici encore, les changements apportés sont minimes.

Commençons avec le design. Comme sur l'E-Rifter, la majorité des retouches se concentre sur la face avant du minivan. On retrouve la signature lumineuse à trois griffes caractéristique des derniers modèles du constructeur, tandis que le nouveau blason trône au centre de la calandre remaniée. Le bouclier fait également peau neuve et a été optimisé pour offrir plus de protection et d'aérodynamisme.

L'habitacle du E-Traveller fait la part belle au numérique

Dans l'habitacle en revanche, les modifications sont plus conséquentes. Tout d'abord, le nouveau e-Traveller inclut de série un combiné d'instruments numérique de 10 pouces pour afficher les informations essentielles comme le niveau d'énergie par exemple. Au centre, on retrouve également de série un nouvel écran tactile d'infodivertissement de 10 pouces en définition HD, depuis lequel on peut contrôler le système audio ou la navigation connectée. D'après Peugeot, l'assistant vocal du constructeur OK Peugeot est également compris.

Ce n'est pas tout puisque l'E-Traveller propose aussi :

une connexion sans fil à Apple CarPlay et Android Auto

un chargeur de smartphone sans fil près de la console centrale à l'avant

deux prises USB-C sur le planche de bord et deux autres prises USB-C à l'arrière

deux prises 12V dans la boite à gant et le coffre

Nouveau moteur et plus d'autonomie

En plus d'un ensemble complet d'aides à la conduite (alerte de fatigue du conducteur, lecture de panneaux de vitesse, aide au maintien à la voie, etc.), l'E-Traveller inclut comme l'E-Rifter trois modes de conduite (Eco, Power et Normal). Concernant la motorisation, le minivan embarque un nouveau bloc moteur offrant une puissance similaire au précédent modèle, à savoir 100 kW (136 ch) pour un couple maximal de 260 Nm (vitesse max de 130 km/h).

Si la puissance du moteur reste la même, Peugeot promet une meilleure autonomie grâce aux deux batteries disponibles :

la batterie 50 kWh offre jusqu'à 224 km d'autonomie

la batterie 75 kWh permet quant à elle d'atteindre les 350 km d'autonomie (+20 km par rapport à l'ancien pack)

Quant à la recharge, on trouve en série un chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW (le triphasé 11 kW est en option). La recharge rapide en courant continu reste à 100 kW. Concluons sur les volumes, le principal argument de vente de ce E-Traveller. Selon les configurations de sièges, le conducteur pourra transporter jusqu'à 9 personnes avec un coffre de 1500 litres, ou bien obtenir 4 900 litres de chargement avec 2 ou 3 passagers. Concernant les prix et la date de disponibilité, il faudra patienter encore un peu.