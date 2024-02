Peugeot veut que ChatGPT devienne votre copilote

ChatGPT s’invite dans le i-Cockpit de Peugeot pour transformer chaque véhicule de la marque en un espace de dialogue et de divertissement avancé. L’IA est accessible dès à présent dans cinq pays européens.

L'adoption de ChatGPT par Peugeot marque une évolution importante dans le secteur automobile. Elle est illustrée par des initiatives similaires. Mercedes, en collaboration avec Microsoft, a récemment mis en lumière son engagement envers cette innovation. Ou encore Volkswagen qui a récemment annoncé l'intégration de cette IA dans sept de ses modèles. Cette tendance témoigne de la volonté des constructeurs de rendre les véhicules non seulement plus connectés mais également plus intuitifs.

Dans ce contexte de transformation, Peugeot se distingue par une offre particulièrement attractive avec le lancement du nouveau e-3008, qui intègre non seulement ChatGPT mais bénéficie également d’un nouveau système de garantie. Cette couverture étendue, prévue pour 8 ans ou 160 000 km, le positionne comme un concurrent de taille face à des modèles établis.

Tous les véhicules vendu par Peugeot seront équipés de ChatGPT

Le lancement pilote de ChatGPT dans le système d’infodivertissement i-Cockpit de Peugeot étend les capacités de communication entre le conducteur et son véhicule. Disponible depuis mercredi, cette IA est capable de se connecter aux commandes du véhicule et de répondre à une multitude de questions, qu'elles concernent la navigation ou des sujets généraux. Disponible initialement dans 5 pays européens dont la France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et Espagne sur tous les modèles de la marque, ce service est destiné à devenir un équipement standard au cours de l'année.

Cette initiative place Peugeot à l'avant-garde de l'intégration de l'IA dans l'automobile, rendant le dialogue avec le véhicule plus naturel et intuitif. Les conducteurs pourront, par exemple, lui demander de trouver le café le plus proche, d'ajuster la température intérieure ou encore de changer de musique, tout cela par une simple commande vocale. En plus de simplifier la navigation et le contrôle des fonctions du véhicule, ChatGPT promet d'enrichir les moments passés en voiture en proposant des divertissements interactifs, tels que des quizz, animant ainsi les trajets des occupants avec créativité. Cette dimension ludique, combinée à la capacité de l'intelligence artificielle promet d’offrir une conduite intuitive et immersive.

Source : Stellantis