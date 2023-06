Nouvelle Peugeot e-2008 (2023) : prix, équipements, nouveautés, tout savoir sur le SUV électrique

Dévoilé au début du mois de mai dernier, le restylage de la Peugeot e-2008 s’accompagne de nouveautés du côté des moteurs et des batteries. Mieux, il devient plus accessible et séduisant en incluant de série d'anciennes options.

Depuis 2019, la Peugeot e-2008 s’est déjà vendue à plus de 75 000 exemplaires dans le monde et, selon Peugeot, elle représente plus de 17 % des commandes de ce petit SUV du segment B. Un résultat plus qu’honorable pour cette auto, puisqu’en moyenne, en Europe, les ventes de voitures électriques neuves représentent seulement 12 % du total (source : ACEA). Ce bon résultat lui permet de se placer dans le trio de tête des ventes en Europe, selon la marque. Les informations partagées par Peugeot laissent à penser que la tendance devrait se maintenir puisque l’accès à la gamme e-2008, en finition Active, se fera désormais contre 40 150 euros (hors bonus), contre 40 950 euros précédemment.

Trois finitions, deux moteurs, deux batteries

La nouvelle gamme Peugeot e-2008 permet désormais de mêler deux binômes moteur+pack batterie avec trois niveaux de finition. Concrètement, cela signifie que les versions Active, Allure et GT sont disponibles indifféremment avec :

le nouveau moteur de 156 chevaux (115 kW) alimenté par une batterie de 54 kWh

(115 kW) alimenté par une le moteur de 136 chevaux (100 kW) avec le pack batterie de 50 kWh.

Cette dernière combinaison correspond à l’offre unique de la précédente version de la e-2008. Toutes les versions sont éligibles au bonus écologique de 5 000 euros, la plus onéreuse de ces configurations étant facturée 45 100 euros (GT, moteur 156 chevaux). Pour le client, le choix du moteur de 156 chevaux nécessite 1 450 euros de plus que la version 136 chevaux. À iso-finition, le passage de la version thermique la moins chère (essence, 100 ch en finition Active) à l’électrique nécessitera un investissement supplémentaire de 13 750 euros. Enfin, si la version 156 chevaux peut être commandée, elle n'est pour le moment livrable qu’à partir de 2024.

ACTIVE ALLURE GT Moteur 115 kW 41 600 € 43 400 € 45 100 € Moteur 100 kW 40 150 € 41 950 € 43 650 €

Les équipements de la nouvelle e-2008

La dotation spécifique à l’électrique de chacune de ces finitions est assez simple. Outre le démarrage main-libre qui disparaît de la version de base (Active), seuls le câble de charge mode 3 triphasé (22 kW), le chargeur embarqué monophasé (7,4 kW en série, 11 kW en option à 400 euros) et la console haute avec accoudoir et frein de parking électrique sont à noter. La pompe à chaleur devient également optionnelle, contre 450 euros.

Finition Active

En niveau Active, la e-2008 est livrée avec un combiné porte-instrument analogique, mais comportant un écran TFT de 3,5” en son centre. L’écran central de 10 pouces est proposé en définition SD. On peut le connecter au smartphone en Bluetooth, est compatible Android Auto et Apple CarPlay et peut diffuser les radios DAB. Seule une prise USB-C est proposée sur la console avant. Le système audio comporte 6 haut-parleurs, la climatisation est automatique de série et l’aide au stationnement est uniquement graphique et sonore pour l’arrière, sans caméra. Les jantes de 16 pouces sont en tôle et recouvertes d’un enjoliveur.

Finition Allure

Pour passer à la version supérieure, Allure, il en coûtera 1 800 euros pour lesquels l’acheteur obtiendra en plus :

un système d'infodivertissement i-Cockpit entière numérique de 10 pouces

entière numérique de un écran central toujours de 10 pouces en définition HD

une aide au parking supplémentaire vers l’avant (mais sans de caméra de recul)

le sélecteur de mode de conduite (éco, normal, sport)

une prise USB-A supplémentaire sur les sièges arrière

un port USB-C aux place avant.

En outre, le plancher de coffre devient modulable, les vitres arrières sont surteintées, le rétroviseur intérieur devient électrochrome (c’est-à-dire qu’il s’adapte automatiquement aux conditions noctures) et le toit s’orne de barres longitudinales. Les jantes passent en 17 pouces et sont proposées en alliage.

Finition GT

Enfin, en version GT (Allure + 1 700 euros), les feux passent au full LED, une caméra de recul HD est intégrée, le volant est gainé de cuir pleine fleur, le toit est de couleur Black Diamond, la recharge Qi est intégrée pour le smartphone et l’accès et le démarrage mains libres est en série également, ainsi que les tapis de sol avant et arrière.

Le reste des équipements communs aux trois finitions comprend notamment 6 airbags, un régulateur/limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux, le freinage d’urgence automatique et l’alerte en cas de franchissement de ligne ainsi que la surveillance de l’attention du conducteur.

Les options exclusives à la version GT

Côté confort, on notera avec bienveillance la présence de poignées de maintien aux quatres coin de l’habitacle (le conducteur dispose de la sienne), ce qui devient suffisamment rare pour être signalé.

Quelques options pourront aussi s’attirer les faveurs des plus geeks, comme par exemple le Pack navigation qui comprend un système amélioré de navigation connectée TomTom (avec abonnement de 3 ans inclus), la reconnaissance vocale en langage naturel, des services connectés (parking, météo, recherche locale, etc). Il n’est en revanche que disponible sur la version GT.

Le Pack Vision, accessible lui aussi sur la GT, comprend 2 caméras de recul (avant et arrière), des caméras 360 et la surveillance des angles-morts. En revanche, on notera la disparition pure et simple du pack haute-fidélité Focal, lequel n’est plus du tout mentionné sur la brochure tarifaire fournie par Peugeot. Le partenariat Focal-Peugeot se poursuivant sur d’autres véhicules de la marque, notamment la nouvelle 508, ce choix de supprimer cette option est étonnant. D'autant qu'elle était accessible sur la première version de l'e-2008.

Les moteurs de la nouvelle e-2008

Passons sur l’offre 136 chevaux qui reprend le moteur synchrone à aimant permanent déjà connu sur la version précédente, associé à la batterie de 50 kWh. Le nouveau moteur 156 chevaux, qui propose une technologie synchrone hybride, offre le même couple de 260 Nm, de 500 à 4 060 tours par minute.

La batterie Li-ion 400 volts de 54 kWh dispose d’un module de moins (17 au lieu de 18), pour une capacité utile de 48,1 kWh au lieu de 46,3 sur la version 50 kWh. Le plus intéressant concerne sa densité énergétique supérieure, puisque pour quasiment 2 kWh utiles supplémentaires, elle pèse 5 kilos de moins (340 kilos contre 345 kg). On notera également que cette nouvelle version ne modifie pas la masse à vide du véhicule, contenue à 1 550 kilos.

Les performances de la nouvelle e-2008

Le choix du moteur supérieur ne modifie pas la vitesse maximale : 150 km/h et (en mode Sport uniquement). Cette motorisation offre en revanche de meilleures accélérations, avec un 0 à 100 km/h couvert en 9,1 secondes, contre 9,9 secondes à la version 136 chevaux. Idem sur les reprises, ou le passage de 80 à 120 km/h se fait en 5,6 secondes, contre 6,8 secondes sur la première offre.

Meilleure densité énergétique donc, et meilleure autonomie. La nouvelle batterie permet à la e-2008 de parcourir jusqu’à 406 km selon le cycle WLTP mixte, soit 66 de plus qu’auparavant. En cycle urbain, le rayon d’action s’étend alors à 576 kilomètres, contre 470 avec le pack 50 kWh.

Ce qui ne change pas hélas, c’est la puissance admissible dans le chargeur DC embarqué, qui plafonne toujours à 100 kW. Toutefois, le temps de recharge indiqué étant identique (30 minutes environ), on peut supposer que la courbe de charge a été améliorée pour maintenir un niveau plus élevé, plus longtemps.

L’indice qui nous permet d’envisager cette amélioration est à trouver dans les temps de charge en AC, qui sont logiquement supérieurs avec la batterie 54 kWh qu’avec le bloc de 50 kWh. À ces niveaux de puissance relativement faibles, la courbe de charge est à peu près constante. Par conséquent, avec le chargeur 11 kW optionnel et sur borne 11 kW, le temps de recharge est allongé d’environ 10 minutes avec la batterie de 54 kWh.

Conclusion

On retiendra donc essentiellement quatre choses de la nouvelle gamme Peugeot e-2008, à commencer par sa baisse de prix de 800 euros, au détriment notamment de la pompe à chaleur désormais optionnelle. C’est selon nous un choix rationnel, ce type d’équipement n’étant finalement pas si utile que cela sous la plupart des latitudes et ne devient intéressant que dans les situations climatiques les plus extrêmes.

L'autre bonne nouvelle, c'est que les gros rouleurs au quotidien peuvent désormais disposer d'une meilleure offre en termes de batterie. Il faut ajouter à cela un confort d'utilisation accru, avec des accélérations améliorées. Petit bémol toutefois sur les temps de charge, qui restent inchangés.

Par ailleurs, l’offre technologique n’évolue pas de façon significative, la conduite autonome restant par exemple au même niveau 2 qu’avec la première version de la e-2008.

Enfin, outre le nouveau design que nous avions eu l’occasion de détailler lors du dévoilement de l’auto, notons aussi la disponibilité de deux nouvelles teintes, Gris sélénium et Blanc Okenite, ainsi que le toit noir biton sur la version GT. Idem, de nouvelles jantes sont proposées, dans la lignée de celles de la nouvelle Peugeot 408.