Peugeot dévoile une refonte timide du Rifter électrique

Peugeot vient de dévoiler la refonte du Rifter électrique. Avec cette nouvelle version, la marque au Lion modernise le design de son ludospace et améliore sensiblement son autonomie.

Après la refonte du Peugeot e-2008 en mai 2023, l'introduction du nouveau Peugeot e-3008 à la rentrée et la récente présentation du Partner restylé, c'est au tour du Rifter électrique de connaître une seconde jeunesse.

En effet, Peugeot vient de présenter la nouvelle version du E-Rifter, son ludospace électrique destiné aux familles nombreuses et aux utilisateurs en quête d'espace. Pour la marque au Lion, cette réédition est surtout l'occasion pour elle de gommer l'un des principaux défauts du E-Rifter premier du nom : son autonomie ridicule pour un véhicule familial de 280 km…

L'autonomie du Rifter passe enfin la barre des 300 km

Avec ce restylage, l'autonomie grimpe un peu, sans toutefois atteindre des sommets. Grâce à “un travail sur l'efficience globale du véhicule”, le E-Rifter peut désormais parcourir 320 km avec une seule charge. On gagne donc 40 km sur l'autonomie initiale. C'est toujours bon prendre. Toujours dans cette volonté de renforcer l'autonomie, on appréciera l'ajout d'un système de freinage régénératif à trois niveaux via des palettes situées à l'arrière du volant.

Le nouveau e-Rifter profite également d'une pompe à chaleur, pour améliorer le confort des passagers et optimiser son efficacité énergétique. Concernant la recharge, rien n'a bougé : un chargeur embarqué de 7,4 kW (11 kW en option) et jusqu'à 100 kW de puissance de charge en courant continu (soit 30 minutes environ de 0 à 80 %). Sous le “capot”, le ludospace a conservé le bloc de 100 kW (136 ch) utilisé sur la 1re version avec un couple maximal de 270 Nm. On reste de fait sur des performances similaires avec une vitesse de pointe fixée à 135 km/h et un 0 à 100 km/h réalisé en 11,2 secondes.

A lire également : Peugeot e-208 – voici les prix de la citadine électrique relookée

Design et habitacle modernisés

A l'occasion de ce restylage, l'E-Rifter a bénéficié d'un coup de crayon dans la droite lignée des dernières productions wattées de la marque. La face avant, plus dynamique, accueille une calandre inédite habillée par la fameuse signature lumineuse à trois griffes. Fidèle à son côté baroudeur, l'E-Rifter arbore de larges passages de roues, d'imposantes protections latérales, des barres de toit et une importante garde au sol.

L'intérieur fait également peau neuve avec un nouveau combiné d'instruments 100 % digital de 10 pouces, un grand écran central tactile d'infordivertissement de 10 pouces et un volant compact chauffant avec commandes intégrées.

D'après Peugeot, l'E-Rifter 2023 sera disponible en deux versions de respectivement 5 et 7 places (4,40 m et 4,75 m de longueur). La 1re offrira un volume confortable de 775 litres sous tablette tandis qu'on pourra atteindre jusqu'à 4 000 litres sur la version Longue avec tous les sièges rabattus. Pour le moment, la marque au Lion n'a pas donné de date de lancement ni de prix pour le nouveau E-Rifter.