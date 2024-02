Peugeot lance une garantie spéciale sur toutes ses voitures électriques… ou presque

D'abord proposée sur le nouveau e-3008, Peugeot a décidé d'étendre sa garantie Allure Care sur l'ensemble des véhicules électriques de sa gamme. Avec ce programme, les utilisateurs pourront prétendre à une couverture durant 8 ans ou 160 000 km.

Fin janvier 2024 et à l'occasion du lancement du nouveau e-3008, son SUV électrique familial remanié, Peugeot a lancé un tout nouveau programme de garantie. Baptisé Allure Care, ce dispositif offre aux utilisateurs une couverture complète durant 8 ans ou 160 000 km.

Avec Allure Care, le constructeur s'engage ainsi à prendre en charge les éventuels problèmes que les conducteurs peuvent rencontrer sur le moteur électrique, le chargeur, la batterie, la transmission ou encore les principaux composants électriques et mécaniques. Et alors que l'on pensait ce programme réservé au dernier SUV de la marque au Lion, il n'en sera rien finalement.

Peugeot étend le programme Allure Care à toutes ses voitures électriques… ou presque

En effet, le société sochalienne a choisi d'étendre le programme Allure Care à l'ensemble des véhicules électriques de sa gamme. Enfin, l'ensemble, pas à tout fait, puisque les véhicules destinés aux professionnels comme l'e-Rifter ou l'e-Traveller n'en bénéficient toujours pas.

A contrario, les acheteurs de Peugeot e-208, e-308, du e-2008, e-308 SW et donc du e-3008 pourront en profiter. Les prochaines wattures à venir du constructeur, à savoir l'e-5008 et l'e-408, rejoindront également la liste des véhicules éligibles. Pour rappel, cette garantie s'active automatiquement et gratuitement pour 2 ans ou 25 000 kilomètres après chaque entretien réalisé dans le réseau Peugeot. Malin, puisque de cette manière, Peugeot s'assure la fidélité de ses clients…

“Nous avons choisi la France dans un premier temps pour généraliser Peugeot Allure Care à toute notre gamme électrique. C'est la preuve que nous mettons le client au coeur de notre transformation pour devenir la marque leader du marché électrique européen en 2025. Avec Peugeot Allure Care, nous offrons à nos clients la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin pour accélérer leur propre transition vers des modèles électriques de nouvelle génération”, a déclaré Phil York, directeur marketing et communication Peugeot.

Pour rappel, nous avons récemment publié dans nos colonnes notre essai détaillé sur le Peugeot e-3008, la refonte du SUV électrique familial du Lion. De ce qu'il en ressort, la proposition reste solide et représente un bon compromis entre taille de la batterie, consommation et vitesse de recharge. Elle est toutefois entachée par quelques défauts, à commencer par la masse trop importante de la voiture, l'absence de roue-libre ou encore quelques dysfonctionnements dans le système d'infodivertissement.