Cadillac annonce son retour en France avec ce gros SUV électrique

Cadillac officialise son grand retour sur le marché français avec le lancement du Lyriq, son nouveau SUV électrique. Alliant un design imposant et une technologie de pointe, ce modèle veut redéfinir les standards du luxe électrifié.

Alors que Paris vient de trancher en faveur d'une mesure visant à tripler les frais de stationnement pour les véhicules lourds et polluants, principalement les SUV, dans une démarche écologique affirmée​​. Cette décision, qui prendra effet dès le 1er septembre, souligne l'urgence d'une transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement. Bordeaux, suivant cet élan, envisage également de moduler les tarifs de stationnement en fonction du poids des véhicules, dans l'esprit d'une ville plus verte et plus accueillante.

A l'opposé de ce contexte de transformation urbaine, General Motors a dernièrement annoncé son grand retour en Europe, et notamment en France, avec une gamme 100% électrique. La marque emblématique Cadillac est à l'avant-garde de ce retour, avec le Lyriq, son premier SUV électrique, dont la première mondiale a été dévoilée le 6 août 2020​​​​.

Cadillac Lyriq : le luxe électrique américain fait escale en France

Le Cadillac Lyriq se distingue par ses caractéristiques techniques avancées. Monté sur la plateforme Ultium de General Motors, il offre une autonomie impressionnante de 530 km, permettant ainsi de couvrir de longues distances, comme le trajet Paris-Lyon, sans recharger. Son design extérieur est imposant avec des lignes sculptées, sa calandre noire emblématique et son toit panoramique en verre, renforçant l'allure haut de gamme du véhicule. À l'intérieur, le Lyriq peut accueillir 5 passagers contrairement à ce que nous avait habitué la marque avec, par exemple l'Escalade et ses 8 passagers. Il impressionne aussi avec son vaste écran incurvé de 33 pouces technologiquement avancée.

Cependant, le prix du Cadillac Lyriq pour le marché français reste un mystère, suscitant ainsi curiosité et anticipation. Cette inconnue n'empêche pas l'enthousiasme autour de son arrivée, prévue pour le second semestre 2024, avec des pré-commandes disponibles dès le 23 mars via une plateforme d'achat digitale spécialement conçue. Le constructeur américain prévoit également d'inaugurer un showroom “Cadillac City” à Paris, où le Lyriq et l'univers de l'électromobilité du constructeur seront à l'honneur dans le but de renforcer ainsi le lien historique entre la marque et la France.

