Nouvelle Peugeot e-2008 : une refonte pas révolutionnaire, mais nécessaire

Trois ans et demi après son lancement, le SUV électrique du segment B de Peugeot, le e-2008, fait l’objet d’un restylage tant esthétique que technique. Au menu, de nouveaux éléments de design, une technologie embarquée améliorée et une autonomie renforcée.

Lancé fin 2019, le SUV e-2008 a déjà été produit à 75 000 exemplaires et représentait, l’an dernier, un peu plus de 17 % des ventes du modèle 2008, soit une proportion d’électrique supérieure à ce que représentent les véhicules à batteries sur le marché français (12 % environ). Son importance pour Peugeot est donc significative et, face à une concurrence de plus en plus agressive, il était nécessaire de redonner à ce modèle un petit coup de pouce pour sa seconde partie de carrière.

Nouvelle mise en lumière

C’est désormais la marotte de tous les constructeurs automobiles du monde, la signature lumineuse est aujourd’hui conçu non seulement comme un élément constitutif de l’identité d’une marque, mais aussi comme l’un des piliers du design d’une voiture. Après son apparition sur le restylage de la 508, la 2008 adopte donc elle aussi une nouvelle interprétation des fameuses griffes de Peugeot.

Si les blocs optiques contiennent toujours trois blocs d’éclairage full-LED, les trois griffes descendent désormais sur les extrémités droite et gauche du bouclier, où elles sont intégrées dans de massifs inserts noir brillant. La grille de calandre, elle, adopte la même teinte que la carrosserie sur les versions les plus haut de gamme, c’est-à-dire GT et Allure. Bien qu’électrique, Peugeot n’a donc pas cédé à l’utilisation d’une calandre pleine pour sa e-2008. Si c’est sans doute moins bon pour l’aérodynamique, le design de la voiture gagne en élégance, ce qui permet donc à la marque de revendiquer une montée en gamme à moindre frais.

À l’arrière, même combat. Les trois griffes, quasiment verticales sur la version précédente et très inclinées sur la nouvelle 308, sont désormais totalement horizontales. Selon le designer, c’est un moyen assez simple de renforcer l’idée que la voiture est plus grande alors que ses dimensions n’ont pas changé d’un millimètre.

L’auto affiche toujours 4,30 mètres en longueur, 1,99 mètre en largeur (avec les rétroviseurs déployés) et 1,55 mètre en hauteur. Bien entendu, tout le bloc optique est ici constitué d’éclairage à LED. Toujours pour renforcer la stature de l’auto, le lettrage occupe désormais toute la largeur de la malle arrière. Là encore, c’est une astuce déployée par de nombreux constructeurs pour changer une image sans trop investir. Fort logiquement, avec des cotes inchangées, le coffre conserve sa capacité de 434 litres en configuration classique.

Un i-Cockpit confirmé et redessiné

À l’intérieur, on passera rapidement sur les nouveaux tissus de siège — avec une option Alcantara sur la version GT — pour se concentrer sur le fameux i-Cockpit, cet ensemble volant-instrumentation aux caractéristiques clivantes propre à Peugeot. Si sur la version d’entrée de gamme, Peugeot a souhaité conserver une version 100 % analogique du bloc porte-instruments, les versions supérieures adoptent quant à elle un combiné numérique doté d’un nouveau design. La dalle 10 pouces possède un affichage 3D sur la version GT. Ce dispositif fonctionne avec un système de double écran, dont le premier se reflète dans une couche transparente qui crée l’illusion de la 3D.

Positionné derrière ce combiné, le volant compact à double-méplat est toujours là. Il intègre toutes les commandes du système multimédia, ainsi que l’invite de la commande vocale.

Positionné au centre de la planche de bord, le nouvel écran tactile fait désormais 10 pouces en série et sur toutes les versions, au lieu de 7 pouces auparavant, mais seules les versions haut de gamme disposent d’une résolution HD. Selon les versions, cet écran permet d’accéder à plus ou moins de services, dont le Peugeot i-Connect et i-Connect Advanced. On retrouve en dessous de l’écran les touches piano qui offrent des raccourcis vers certaines fonctions. À noter également le nouvel éclairage d’ambiance, personnalisable selon huit couleurs, lequel peut également s’adapter au mode de conduite choisi.

Nous évoquions précédemment la commande vocale accessible depuis le volant. Il est également possible d’activer l’assistant en prononçant les mots clés « OK Peugeot ». Toutefois, la palette des commandes disponibles vocalement se résume aux fonctions de l’info-divertissement. Pas question de gérer le chauffage ou toute autre commande « mécanique » de la voiture. Bien vu, en revanche, Peugeot propose des tutos vidéo embarqués pour apprendre à bien maîtriser les commandes et toutes les fonctions de bord.

Par ailleurs, pour satisfaire tous les passagers, 4 prises USB sont installées à bord, dont trois USB-C et une USB-A. Mais cette abondance est réservée aux versions haut de gamme. En entrée de gamme, une seule prise USB-C est installée à l’avant, une seconde, USB-A, vient à l’arrière avec la version intermédiaire. Idem, la charge à induction (jusqu’à 15 watts) n’est proposée en option qu’à partir de la version Allure, mais elle est de série sur la GT. À noter que Apple CarPlay et Android Auto peuvent fonctionner indifféremment avec ou sans fil.

Pour assister le conducteur, de nouvelles ADAS (ndrl : systèmes avancés d'aide à la conduite) sont également au programme, notamment des caméras HD sur 360 degrés pour faciliter les manœuvres. Le reste des dispositifs qui permet la conduite autonome de niveau 2 – régulateur adaptatif, maintien en ligne, surveillance des angles morts, freinage automatique, etc — est déjà connu.

Nouveau moteur, nouvelle batterie

L’un des principaux reproches faits jusqu’à présent aux Peugeot électriques, c’est l’autonomie un peu chiche, en grande partie due à une gestion pas très performante de l’énergie lors de la conduite et de la récupération. La nouvelle e-2008 reçoit à son tour le dernier moteur de 115 kW (au lieu de 100 kW auparavant), ainsi qu’une batterie qui gagne 4 kWh de capacité, à 54 kWh au total.

En comptant tout le travail effectué par les ingénieurs sur la gestion de l’énergie, ce nouveau couple moteur-batterie permet à la e-2008 de revendiquer une autonomie WLTP de 406 km, contre 345 auparavant, soit 18 % de mieux, ce avec 15 % de puissance en plus et une capacité de la batterie augmentée de seulement 8 %.

En revanche, la gestion de la recharge reste le parent pauvre de l’évolution de la e-2008, puisque le chargeur embarqué est cantonné à 7,4 kW (une option 11 kW est disponible) et que le chargeur DC supporte 100 KW sur les bornes rapides.

Enfin, les acheteurs intéressés par la voiture vont pouvoir s’épargner un détour en concession puisque l’auto peut être commandée directement en ligne, que ce soit sur ordinateur ou sur n’importe quel mobile. Et pour ceux qui le souhaitent, la voiture pourra même être livrée à domicile. La nouvelle e-2008 sera disponible en France dès cet été, la grille tarifaire restant à définir.

Une restylage convenu, mais bienvenu

Pas révolutionnaire, mais nécessaire. C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’introduction dans la gamme du restylage de la e-2008. Qu’il s’agisse d’ailleurs de sa version électrique ou de l’une de ses versions thermiques (une nouvelle version hybride fera son apparition en 2024), la 2008 reste l’un des best-seller du segment B en France et en Europe et donc un véhicule important pour la marque. Gageons que l’introduction de son nouveau couple moteur-batterie lui permettra de résister face à une concurrence toujours plus féroce, ainsi qu’à la déferlante MG.