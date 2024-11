Ce PC portable gamer Lenovo Legion 5 16″ avec une RTX 4060 est à PRIX CANON !

Avis aux gamers à la recherche d'un bon PC portable ! Dans le cadre du Black Friday, le site Rakuten, via le vendeur officiel Boulanger, vous permet d'économiser plus de 600 euros sur l'achat du Lenovo Legion 5 16IRX9 incluant une RTX 4060.

Après le Lenovo LOQ 15IAX9 en promotion, voici un nouveau bon plan sur un autre PC gamer de la même marque. Jusqu'au mardi 3 décembre 2024, le site e-commerce Rakuten donne la possibilité à ses membres de s'offrir le PC portable gamer Lenovo Legion 5 16IRX9 16″ à 1079 euros au lieu de 1599 euros, depuis la boutique française officielle Boulanger.

La réduction de 520 euros se fait grâce à une remise immédiate de 31 % et au code CLUBR20. Pour information, le code en question doit être saisi manuellement lors de l'étape du panier et l'achat donne droit à un cashback supplémentaire de 107,90 euros. La cagnotte obtenue pourra être dépensée durant une prochaine commande passée sur le site Rakuten.

Disponible dans un coloris gris et conçu pour une utilisation de type gaming, le Legion 5 16IRX9 de Lenovo est un PC portable qui est équipé d'un écran IPS anti-reflets de 16 pouces avec une résolution WQXGA de 2560 x 1600 pixels, une fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et une luminosité de 350 cd/m².

Le laptop embarque également un processeur Intel Core i7 14650HX, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, une batterie intégrée de 80Wh et le système d'exploitation Windows 11.

Quant à la connectique, on retrouve essentiellement le Wifi 6E, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, trois ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1, une prise combo casque/micro et un port Ethernet (RJ45).