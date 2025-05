Le Galaxy Z Flip FE sera le smartphone pliant le moins cher de Samsung, mais au prix de ces concessions techniques

Des informations sur la puce et la RAM du Galaxy Z Flip FE nous indiquent sur quels composants Samsung va chercher des économies.

Dans l'optique de démocratiser les smartphones à écran pliable, Samsung va lancer un modèle d'entrée de gamme cette année. Il s'agira d'un Galaxy Z Flip FE, variante du Galaxy Z Flip 7, prochain mobile pliant à clapet du constructeur. Pour rogner sur les prix, la marque va logiquement devoir réaliser quelques concessions au niveau des composants.

En ce qui concerne les performances, un benchmark provenant de l'outil Geekbench nous apprend que le smartphone sera propulsé par une puce Exynos 2400 maison. Non seulement il ne s'agit pas d'un SoC Snapdragon de Qualcomm, souvent plus performant, mais l'Exynos 2400 est aussi une puce qui date de l'année dernière. Le Galaxy Z Flip FE devrait donc être à la traîne face au Galaxy Z Flip 7 en termes de puissance brute.

Une fiche technique 2024 pour le Galaxy Z Flip FE

Sur Geekbench 5, l'appareil atteint un score de 1 930 sur un seul cœur et de 6 276 en multi-core. C'est suffisant pour la plupart des tâches, mais les utilisateurs les plus exigeants pourront noter une différence si le Galaxy Z Flip 7 est bien équipé d'un SoC Snapdragon 8 Elite. Autre élément à prendre en compte, le Galaxy Z Flip FE embarque 8 Go de RAM, contre 12 Go de mémoire vive attendus pour le modèle supérieur. Ce déficit de RAM pourrait se traduire par des capacités un peu plus limitées en matière de fonctionnalités d'IA, très gourmandes en ressources.

Autrement, le Galaxy Z Flip FE devrait reprendre l'écran principal de 6,7 pouces et l'écran externe de 3,4 pouces du Galaxy Z Flip 6 de 2024. On se demande d'ailleurs comment ce produit va se démarquer avec le modèle de l'année dernière, si ce n'est sur le prix de lancement.

Ce modèle moins cher ne devrait arriver tout de suite sur le marché. Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 sortiront cet été, respectant leur calendrier habituel. Le Galaxy Z Flip FE devrait quant à lui être commercialisé au quatrième trimestre 2025. Cette disponibilité à retardement a le double avantage de faciliter le processus de production et d'éviter la cannibalisation des ventes entre produits de la même marque.