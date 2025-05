Le Galaxy S25 Edge est officiel : il est ultra fin mais il va peser lourd sur votre budget

Après des mois de teasing et d’attente, Samsung a enfin dévoilé tous les détails sur le Galaxy S25 Edge. Sa taille. Sa finesse. Son poids. Sa fiche technique. Et surtout son prix. Un prix à la hauteur des ambitions de Samsung. Et ce malgré quelques concessions faites afin de créer le Galaxy le plus fin que la marque ait créé à date. Présentations.

Le rendez-vous avait été pris à l’avance : Samsung a bien présenté aujourd’hui le Galaxy S25 Edge, dernier-né de son catalogue de smartphone haut de gamme. Nous attendions cette officialisation de pied ferme depuis plusieurs mois, le Galaxy S25 Edge ayant fait une apparition remarquée lors de l’édition 2025 du Mobile World Congress de Barcelone. Il était alors présenté de façon à mettre en valeur sa principale caractéristique physique : la finesse de son châssis.

Lire aussi – Vous ne connaissez pas ces quatre astuces sur votre smartphone Samsung, pourtant, elles peuvent vous faciliter la vie

Mais, en février, Samsung refusait de dévoiler le moindre détail technique. Aujourd’hui, Samsung n’a fait aucune cachoterie : les dimensions, le poids, la finesse, la plate-forme technique, la configuration photo, la batterie, les matériaux, les coloris disponibles… Samsung n’a épargné aucun détail (lesquels avaient toutefois fuité sur Internet la semaine dernière) sur ce lancement qui vient compléter la gamme. Mais, contrairement au Galaxy S24 FE, il ne la complète pas par le bas, mais par le milieu. Car le prix du Galaxy S25 Edge n’est pas aussi léger que son poids sur la balance.

Le prix du Galaxy S25 Edge est proportionnel à sa finesse

Le prix public conseillé du Galaxy S25 Edge démarre à 1249 euros. Il se positionne donc entre le Galaxy S25+, dont il reprend plusieurs éléments, et le Galaxy S25 Ultra, dont il s’inspire aussi pour justifier la différence de prix. Le Galaxy S25 Edge se paie même le luxe d’être proposé à un prix voisin du Galaxy Z Flip 6. Voici les deux tarifs avec le stockage correspondant :

256 Go de stockage : 1249 euros

512 Go de stockage : 1369 euros

Que propose donc Samsung à ce prix ? Tout d’abord, un design très travaillé. Le S25 Edge est le Galaxy le plus fin jamais développé par la firme : 5,8 mm d’épaisseur. Ce n’est pas le smartphone « bartype » le plus fin au monde, certes. Mais il se défend plutôt bien. Il est aussi très léger, puisqu’il ne pèse que 163 grammes. Les matériaux sont premium : du titane pour le cadre, du Gorilla Glass Ceramic 2 à l’avant et du Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière. Le design du module photo est identique à celui des S25 et S25+. Il y a trois coloris : argent titane, bleu titane et noir absolu titane. Enfin, le Galaxy S25 Edge est certifié IP68.

Le Galaxy S25 Edge veut être aussi puissant que les autres S25

A l’intérieur, Samsung n’a pas ménagé ses efforts pour réduire au minimum les concessions. Mais, il y a tout de même quelques adaptations qui déplairont à certains. La première concerne la batterie : sa capacité n’atteint que 3900 mAh. Elle adopte la technologie lithium polymère et non silicium carbone. La densité énergétique est donc plus faible. Samsung promet une journée complète en usage standard.

Ce n’est pas le choix discutable. D’abord, Samsung a dû réduire la batterie pour intégrer la charge sans fil. En outre, une chambre à vapeur suffisante pour le SoC a été installée. En effet, le SoC ici présent n’est nul autre que le Snapdragon 8 Elite, en version « For Galaxy », comme les autres membres de la famille S25. C’est un SoC qui chauffe facilement. Et qui chauffe d’autant plus vite dans un châssis très fin dont le cadre est en titane. Rappelons que le titane a une conductivité thermique inférieure à celle de l’aluminium. Ce matériau retient donc plus la chaleur à l’intérieur.

Le Galaxy S25 Edge est dépourvu de zoom optique

Troisième concession faite à la finesse : le zoom optique. Il n’y en a pas. Ce qui est désormais assez rare dans un smartphone à 1200 euros. Vous retrouvez donc un module à deux éléments : un capteur principal 200 mégapixels repris du Galaxy S25 Ultra, avec le même objectif, le même stabilisateur et le même autofocus. Ce capteur offre un zoom lossless « qualité optique » 2x. Certains smartphones vendus deux fois moins cher offrent la même chose… Voici les détails importants de cette fiche technique :

Écran QHD+ Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pouces

de 6,7 pouces Processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy

12 Go de mémoire vive, 256 ou 512 Go de stockage

Batterie 3900 mAh compatible charge rapide 25 watts et charge sans fil 15 watts

compatible charge rapide 25 watts et charge sans fil 15 watts Capteur principal 200 MP, objectif ouvrant à f/1.7, stabilisation optique et autofocus Super Quad Pixel

Capteur ultra grand-angle 12 MP, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus et mode macro

Capteur selfie 12 MP, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus

Compatible WiFi 7, Bluetooth 5.3 et USB 3.2 Gen 1

Compatible nano-SIM et eSIM

Android 15 et OneUI 7

et OneUI 7 7 ans de mise à jour d’Android et de sécurité

N'oublions pas Galaxy AI, bien évidemment : le S25 Edge disposera de toutes les fonctions d’intelligence artificielle des autres S25. Cela inclut Circle to Search, Gemini et Gemini Live, Now Bar, Now Brief, Meilleure Pose, Gomme Audio, Suggestion de retouche, etc. Le package est donc complet. Les précommandes du Galaxy S25 Edge démarrent aujourd’hui (13 mai 2025) et se termineront le 30 mai 2025. Durant ces deux semaines et demie, Samsung offre aux acheteurs un palier de stockage : la version 512 Go au prix de la version 256 Go. De quoi motiver ceux qui cherchent un smartphone fin et léger. Et rendez-vous très vite sur Phonandroid pour la prise en main du smartphone, suivi par le test complet.