Windows 11 : l’IA nous embête même dans les menus du clic droit, voici comment s’en débarrasser

L'assistant IA Copilot de Microsoft est de plus en plus présente dans Windows 11. Une option vient d'être ajoutée au menu contextuel, ce qui n'est pas au goût de tous.

Microsoft a mis à jour son application Copilot vers la version 1.25044.93.0, dont le déploiement a commencé il y a quelques jours. Celle-ci apporte entre autres une fonctionnalité qui ne fait pas l'unanimité parmi les utilisateurs : une option Copilot dans le menu contextuel qui s'affiche quand on clique droit sur un fichier. Si certains peuvent trouver cet ajout utile, d'autres pestent contre un menu contextuel qui devient trop encombré, rempli de fonctions loin d'être indispensables.

Si vous cliquez sur “Demander à Copilot” après un clic droit sur un fichier, s'ouvre alors l'application Copilot, avec le fichier concerné déjà intégré à la requête. Il suffit ensuite de taper une invite ou de poser une question à propos du fichier avec la saisie vocale. C'est un peu plus pratique que d'ouvrir Copilot puis de glisser-déposer le fichier si vous avez déjà le fichier en question à portée de main.

De l'IA partout dans Windows 11

Vous ne voulez pas de cette option ? Vous pouvez la retirer facilement en désinstallant Copilot. Si vous souhaitez conserver le logiciel, la manipulation est un peu plus compliquée, mais loin d'être insurmontable. ElevenForum a détaillé la procédure à suivre :

Collez ou tapez le contenu suivant sous forme de fichier texte à l’aide du Bloc-notes : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blocked] “{CB3B0003-8088-4EDE-8769-8B354AB2FF8C}”=””

Enregistrez le fichier.

Modifiez l'extension du fichier de .txt à .reg. Si vous l'avez nommé Copilot.txt, remplacez-le par Copilot.reg, par exemple.

Double-cliquez sur le fichier .reg. Un message apparaît vous prévenant d'un changement dans le registre, acceptez de poursuivre.

Il ne vous reste plus qu'à redémarrer votre PC, et l'option Copilot aura disparu du menu contextuel de Windows 11. Il faut par contre s'attendre à ce que Microsoft continue d'imposer son assistant IA un peu partout dans son écosystème, et dans Windows en particulier. Un bouton Copilot bien visible s'est invité dans Paint, alors qu'il faut un abonnement payant pour y accéder. L'IA a même son apparition dans les paramètres de Windows 11 récemment.