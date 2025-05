Vous risquez de ne plus reconnaître Duolingo après cette mise à jour

Duolingo change profondément sa mécanique d'apprentissage pour les utilisateurs de la version gratuite. Une façon, selon la marque, d'instiller plus “d'Energy” dans le parcours, pour reprendre la terminologie du nouveau système. Et surtout, entre autres, que les utilisateurs regardent la pub entre les leçons.

Vous apprenez une nouvelle langue ou les échecs sur Duolingo ? La firme propose depuis ce lundi une mise à jour majeure à destination des utilisateurs de la version gratuite. Duolingo qui entame une transformation profonde autour de l'IA, change ainsi sa mécanique basée sur des coeurs, pour une nouvelle façon d'apprendre et de financer ce tiers d'abonnement, baptisée Energy.

Jusqu'ici, en effet, Duolingo donnait à chaque utilisateur 5 coeurs par jour d'apprentissage. Un coeur était retiré en cas d'erreur lors d'une réponse. Une fois le décompte de coeurs à 0 il devenait difficile de continuer sans payer.

Duolingo veut mieux lutter contre le découragement de certains utilisateurs

Un système probablement pensé à l'origine pour convertir les utilisateurs gratuits en abonnés payants. Mais dans les faits, rapporte CNET, des utilisateurs finissaient par lâcher prise. Le nouveau système se base lui aussi sur des sortes de points, appelés “énergie”, vous l'aurez compris.

Mais désormais, chaque utilisateur commence avec 25 de ces points et un point est retiré à chaque mauvaise réponse. Pour éviter de rester sur un zéro pointé une fois tous les points épuisés, Duolingo “recharge” votre batterie (on tente…) avec le temps.

Et il est également possible de regarder des publicités pour en gagner plus vite si nécessaire, entre les leçons. Certaines lootbox proposées au cours du parcours contiennent également des recharges. La présence de points et leur nombre reste toutefois aléatoire.

“Les erreurs font aussi partie de l'apprentissage”

Répondre correctement aux question reste, souligne la firme, la méthode principale pour gagner des points. Et bien sûr, il reste possible, à tout moment, de passer sur la version Premium si vous souhaitez un parcours sans contraintes.

Selon la firme, cette nouvelle mécanique est conçue pour récompenser plus efficacement l'utilisateur, même lors qu'il répond de façon erronée. Un des principaux développeurs de la firme, Moses Wayne, explique : “Faire des erreurs fait partie de l’apprentissage”. Et d'ajouter : “Cela permet aux apprenants de s’engager beaucoup plus avec Duolingo.”

La mise à jour avec nouveau système Energy arrive d'abord sur iPhone. La firme proposera également une mise à jour pour ses utilisateurs Android à une date non communiquée.