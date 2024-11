Le portable gamer Acer Nitro 5, avec une RTX 4060 tombe sous la barre des 850 € pour le Black Friday

Pour moins de 850 €, vous pouvez vous équiper d'un PC portable gaming taillé pour jouer très confortablement en Full FD. Équipé d'un processeur Ryzen 7 de 7e génération et d'une Nvidia RTX 4060, l'Acer Nitro 5 (ANV15-41) est à un prix très intéressant chez Fnac Darty pour le Black Friday.

On ne présente plus l'Acer Nitro 5, l'une des gammes les plus populaires de la marque. Ce modèle est connu pour son excellent rapport qualité-prix. Il s'adresse à ceux qui recherchent un PC portable gamer performant et qui disposent d'un budget serré.

La référence ANV15-41-R1JV est l'un des modèles les plus récents de l'Acer Nitro 5. Elle embarque un processeur puissant, le Ryzen 7 7735HS d'AMD ainsi qu'une carte graphique RTX 4060 de chez Nvidia. Cette configuration est solide pour jouer très confortablement en Full HD. Le CPU est ici épaulé par 16 Go de RAM.

Black Friday : un PC portable gamer performant sous les 850 €

Dans le cadre du Black Friday sur la Fnac et Darty, cet Acer Nitro 5 s'affiche à seulement 849 €. Notez que le prix conseillé de ce modèle est de 1199,99 €. Il fait donc l'objet d'une réduction de 30%, ce qui correspond à une économie 350 €.

Et pour revenir aux caractéristiques de ce PC portable gamer, il dispose d'un écran IPS Full HD de 15,6” avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Notez que ce PC vient avec Windows 11 préinstallé, contrairement à de plus en plus de modèles à bas prix.