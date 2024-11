Le PC portable gamer Lenovo LOQ avec une RTX 4050 et 24 Go de RAM est à moins de 650 €

À l'occasion du Black Friday, Boulanger propose une belle réduction sur le PC portable Lenovo LOQ 15IAX9. Il s'affiche à seulement 649 € sachant que son prix conseillé est de 999 €.

Les PC portables gaming font partie des produits les plus recherchés dans le cadre du Black Friday. Pour ceux qui recherchent un modèle d'entrée de gamme offrant de belles performances en Full HD, le modèle LOQ 15IAX9 de chez Lenovo vient de passer sous la barre des 650 € dans le cadre du Black Friday Boulanger.

L'enseigne propose ici 100 € de réduction sur ce PC portable dont le prix barré est de 749 €. Mais ne vous y trompez pas : le prix de ce modèle monte bien plus haut chez la concurrence, dans les alentours de 1000 €.

Quoi qu'il en soit, à 649 €, ce bon plan est une aubaine pour ceux qui recherchent un PC portable gaming performant pour du Full HD, d'autant que le TGP de la RTX 4050 est de 105W, ce qui se rapproche du maximum pour ce modèle. Les performances sont donc exploitées au mieux.

24 Go RAM, un processeur processeur Intel Core i5 et un GPU axé performances

Le Lenovo LOQ 15IAX9 n'est certes pas le plus puissant des laptops gaming, mais il est optimisé pour des performances confortables en Full HD. Comme précisé plus haut, le TGP du GPU est de 105W, ce qui en fait un modèle axé sur les performances. De quoi jouer tranquillement aux jeux les plus exigeants dans de bonnes conditions, sans pour autant sacrifier la qualité des graphismes.

La marge de manœuvre restera encore plus grande avec les jeux compatibles DLSS. Pour le reste, ce modèle dispose d'un processeur Intel Core i5-12450H, de 512 Go de stockage SSD NVMe ainsi que de 24 Go de RAM. C'est plus que ce qu'il faut pour une expérience fluide dans tous les contextes.

Notez pour finir que le PC portable est livré sans Windows préinstallé. Mais on trouve facilement des licences Windows 11 à moins de 20 € en cette période de Black Friday et installer le système est très simple et prend normalement une trentaine de minutes.