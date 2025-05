Windows 11 est à la merci des pirates, changez d’urgence ces 5 options de votre compte Microsoft

En plus de l'antivirus ou du pare-feu intégré, Microsoft propose sur Windows un ensemble d'outils et de paramètres pour renforcer la sécurité de ses données. Pourtant fournies avec votre compte Microsoft, ces options sont souvent délaissées par les utilisateurs.

Sur les PC sous Windows 11, Microsoft intègre déjà des mesures de sécurité pour offrir une protection optimale à votre appareil comme un antivirus ou un pare-feu. Mais il faut savoir que la firme de Redmond propose également une large sélection d'outils et de paramètres pour renforcer la confidentialité de vos données.

Ces fonctionnalités sont incluses avec n'importe quel compte Microsoft, et pourtant, elles souvent souvent ignorées par les utilisateurs. Dans cet article, nous allons justement vous les présenter et vous expliquer comment en bénéficier sur vos différents appareils.

Ces 5 fonctionnalités vont booster la sécurité de votre compte Microsoft

Activer la vérification en deux étapes

Une première option essentielle pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire consiste à activer la vérification en deux étapes. Pour rappel, cette procédure complique largement la tâche de quelqu'un qui chercherait à se connecter à votre compte depuis un appareil inconnu.

Pour cause, elle utilise deux formes d'identité différentes, comme votre mot de passe et une méthode de contact (SMS, lien sur une adresse mail secondaire, une appli d'authentification comme Authenticator). De cette manière, si un pirate obtient par exemple votre adresse mail et votre mot de passe via une fuite, il ne pourra pas aller plus loin. Voici la marche à suivre pour activer cette fonctionnalité :

Connectez-vous à votre compte Microsoft avec votre identifiant et votre mot de passe

avec votre identifiant et votre mot de passe Dans la barre latérale, cherchez et cliquez sur l'onglet Sécurité

Ici, continuez en cliquant sur le bouton Gérer la façon dont je me connecte

En bas de l'écran, rendez-vous dans la partie Sécurité supplémentaire et Vérification en deux étapes

et Cliquez sur Activer pour débuter la configuration

Concrètement, Microsoft vous demandera de choisir ici un autre moyen pour vérifier votre identité en passant soit via une application (en l'occurence Microsoft Authenticator), une adresse mail de secours ou un numéro de téléphone

A la fin de la procédure, Microsoft vous donnera un code de récupération à utiliser lorsque votre compte est compromis. Conservez-le précieusement

Opter pour un compte sans mot de passe

Depuis quelques temps, Microsoft propose à ses utilisateurs d'abandonner tout simplement le traditionnel combo identifiant + mot de passe. Après avoir supprimé le mot de passe de l'équation, il faudra se connecter à l'aide d'une autre méthode comme Microsoft Authenticator, Outlook pour Android, Windows Hello, les clés de sécurité physique ou les codes par SMS.

Comme l'explique l'entreprise, les applis d'authentification, les clés de sécurité physiques ou encore les systèmes biométriques de votre smartphone (empreinte digitale, Face ID, etc.) sont bien plus sécurisés que les mots de passe qui peuvent être volés, devinés ou piratés. L'option la plus simple reste de passer par Microsoft Authenticator ou Outlook pour Android :

Téléchargez et installez l'appli

Ouvrez l'appli d'authentification et configurez votre compte en suivant les différentes invites

et configurez votre compte en suivant les différentes invites Rendez-vous ensuite sur votre compte Microsoft > Sécurité > Sécurité supplémentaire > Compte sans mot de passe

Débutez la procédure, revenez sur Microsoft Authenticator et scannez le QR Code à l'écran pour vous connecter

Gérer les données de navigation et de recherche

A l'image des appareils de streaming comme les Chromecast/Apple TV, des réseaux sociaux comme Facebook ou de nos applis préférées, Microsoft ne se gêne pas pour collecter une quantité impressionnante de données sur vous. Le géant américain récupère notamment votre historique de navigation et de recherche afin de vous prodiguer des résultats plus pertinents, mais aussi et surtout des publicités personnalisées.

Si ça vous dérange un peu, il est possible d'effacer toutes les activités recensées par Microsoft :

Depuis votre compte Microsoft, rendez-vous dans l'onglet Confidentialité > Navigation et recherche

> Maintenant, plusieurs options s'offrent à vous : supprimez au cas par cas les données pour un site en cliquant sur l'icône de corbeille, ou faites un grand ménage avec le bouton Effacer toutes les activités

Notez qu'il est également possible de télécharger vos données via le bouton dédié.

Supprimer les appareils inconnus

Au fil du temps, les utilisateurs se connectent à leur compte Microsoft sur de nombreux appareils (smartphones, tablettes, PC portables, consoles de jeux Xbox, etc.). De facto, chaque appareil connecté représente un point d'accès potentiel à vos données sensibles.

Et si un appareil que vous utilisiez auparavant est perdu, volé ou compromis par un malware/virus par exemple, quelqu'un pourrait s'en servir pour accéder à votre compte Microsoft. Dans ce cas précis, il peut être utile de supprimer l'appareil en question de votre liste des appareils autorisés :

Rendez-vous sur votre compte Microsoft

Dans la barre latérale, cherchez l'onglet Appareils

Consulter ici la liste des différents appareils reliés à votre compte et supprimez celui/ceux de votre choix en cliquant sur Supprimer l'appareil

Empêcher les applis inconnues d'accéder aux données de votre compte Microsoft

Accorder l'accès à des applications tierces à votre compte Microsoft est parfois utile, notamment pour vous connecter rapidement. Néanmoins, cela induit des risques supplémentaires en matière de sécurité et de confidentialité de vos données. D'où la nécessité d'empêcher les applis dans lesquelles vous n'avez pas confiance d'accéder à vos données :