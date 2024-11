Black Friday PC portables : voici les meilleures offres à saisir sans tarder !

Vous souhaitez acheter un nouveau PC portable mais vous attendez de belles promotions pour sauter le pas ? Le Black Friday a déjà commencé sur de nombreux sites de e-commerce. C’est donc le moment idéal pour faire de bonnes affaires. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur les PC portables. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit !

Black Friday PC portable : voici notre sélection des meilleures promotions

L’édition 2024 du Black Friday a pris de l’avance cette année. Alors qu’elle est prévue ce vendredi 29 novembre, les marques et sites de e-commerce ont d’ores et déjà décidé de dévoiler leurs offres. Vous cherchez un nouveau PC portable pour du gaming ou de la bureautique ? Vous attendez une belle baisse de prix pour vous offrir un modèle haut de gamme à prix plus doux ? Vous cherchez une bête de course pour faire du montage ou de la création graphique ? Vous trouverez ici des modèles à l’excellent rapport qualité-prix et ce, quel que soit votre budget.

Le Samsung Galaxy Book3 360 passe à 799,99 € au lieu de 1 399,99 € pour le Black Friday

Vous cherchez un PC portable qui aussi s’utiliser comme une tablette ? Le Samsung Galaxy Book3 360 est le modèle qu’il vous faut. Et bonne nouvelle, pour le Black Friday, son prix chute de 600 €. Vous pouvez donc l’avoir à seulement 799,99 € au lieu de 1399,99 €.

Comme on peut le deviner à son nom, l’écran du Samsung Galaxy Book3 360 peut être pivoté à 360° grâce à sa charnière. Et comme la dalle est tactile, vous pouvez profiter le S Pen fourni pour une utilisation plus agréable et polyvalente.

Au niveau des caractériques, ce modèle embarque un écran tactile Super AMOLED Full HD de 13,3 pouces. Et avec son poids plume de 1,16 kg, vous pouvez facilement le transporter. Le Samsung Galaxy Book3 360 peut d’ailleurs d’une belle autonomie qui peut atteindre les 20 heures d’utilisation en continu. Vous n’avez donc pas à vous soucier d’une panne de batterie.

Enfin, sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core I5-1340P de 13ème génération associé à 16 Go de RAM et un stockage SSD de 512 Go. C’est un PC portable avec une configuration bien équilibrée, parfaitement adaptée pour effectuer des tâches professionnelles, des activités créatives ou pour le divertissement.

Le pack PC portable Lenovo IdeaPad 1 avec son sac à dos de transport est à 449,99 € au lieu de 599,99 € durant le Black Friday

On continue les bons plans du Black Friday avec le Lenovo IdeaPad 1, proposé avec un sac à dos de transport. Normalement en vente à 599,99 €, ce pack est affiché à 449,99 € seulement. C’est une excellente affaire !

Ne vous fiez pas à son prix, le Lenovo IdeaPad 1 est un PC portable équilibré capable de réaliser plusieurs tâches en même temps sans ramer. Il est parfait pour un usage bureautique/multimédia. Il tourne avec un processeur AMD Ryzen™ 5 5500U couplé à 16 Go de RAM. On retrouve aussi un espace de stockage SSD de 512 Go.

Enfin, malgré son grand écran FHD de 15,6 pouces, le Lenovo IdeaPad 1 reste léger et compact puisqu’il ne pèse que 1,61 Kg. Vous pouvez donc le transporter facilement pour travailler à l’extérieur. Sa batterie d’une capacité de 42 Wh vous offre d’ailleurs 7 heures d’utilisation, ce qui est pratique pour travailler dans un endroit où vous n’avez pas forcément accès à une prise pour le brancher.

Le SSD interne NVMe Crucial P3 Plus de 1 To est à 72,99 € au lieu de 155,99 €

Tout comme les PC portables, les périphériques et accessoires informatiques sont en promotion pour le Black Friday. Vous souhaitez augmenter l’espace de stockage de votre ordinateur ? Le SSD interne NVMe Crucial P3 Plus de 1 To est actuellement à prix sacrifié. Normalement en vente à 155,99 €,vous pouvez l’avoir à seulement 72,99 € sur Amazon, soit 83 euros de moins que le prix de vente conseillé !

Grâce au disque SSD Crucial P3 Plus, profitez de temps de chargement et de transfert de données ultra rapides. En effet, sa vitesse NVMe Gen4 lui permet d’atteindre jusqu’à 5000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 4200 Mo/s en écriture séquentielle. C’est 9 fois plus rapides que les disques SATA et plus de 40 % plus rapides que les disques SSD Gen3.

Le Crucial P3 Plus bénéficie en outre de la technologie Micron Advanced 3D NAND de haute qualité. Il profite donc d’une fiabilité optimale. Enfin, il dispose d'un facteur de forme M.2 et d'une interface NVMe PCIe 4.0. Vous pouvez facilement l’installer avec les vis de montage fournis.

Le rayon informatique n'est pas le seul touché par les baisses de prix du Black Friday. Nous avons également sélectionné les meilleures offres sur les smartphones, les écouteurs, les enceintes Bluetooth, les iPhone, les TV OLED et QLED… C'est le bon moment pour faire de bonnes affaires.