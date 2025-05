Cet AirFryer Fagor à double cuve et 8 litres de capacité est à moins de 70 euros, vite !

Vous n’avez pas encore d'AirFryer dans votre cuisine ? Vous cherchez un modèle pas cher mais avec une grande capacité pour cuisiner pour toute la famille ? Alors foncez sur Cdiscount pour vous offrir le Airfryer FG2X4L de la marque espagnol Fagor qui est actuellement à prix cassé.

C’est un appareil qui est passé en quelques années du statut d’inconnu à celui de star incontournable des cuisines modernes. On parle bien sûr du Airfryer que l’on appelle également friteuse sans huile en français. Cet appareil est pourtant bien plus polyvalent qu’une simple friteuse puisqu’il va vous permettre de cuire et rôtir de très nombreux aliments, tant est si bien qu’il risque même de remplacer votre four traditionnel.

Acheter un nouvel appareil électroménager est toujours un investissement important pour un ménage. Mais heureusement, nous avons trouvé un modèle d’Airfryer à un tarif très attractif sans pour autant perdre en capacité ou en fonctionnalités. Il s’agit du Airfryer Fagor FG2X4L qui est actuellement en promotion chez Cdiscount.

Cet Airfryer est normalement vendu pour 99,99 € mais, grâce à une promotion de 30%, il voit son prix chuter à seulement 69,99 €. Avec un tarif inférieur à 70 euros, ce modèle se classe comme l’un des Airfryers au meilleur rapport qualité-prix. En plus, Cdiscount vous offre la livraison gratuite. En revanche, attention car, à ce prix, les stocks risquent de fondre comme neige au soleil.

Prix mini pour cet Airfryer double compartiment de 8 litres

Cet Airfryer Fagor FG2X4L se démarque par sa généreuse capacité totale de 8 litres, répartie en deux cuves distinctes de 4 litres chacune. Ce format à double compartiment est idéal pour cuire deux aliments différents en même temps sans risquer de mélanger les saveurs. En plus, chaque bac peut être utilisé de manière autonome avec des températures différentes ce qui offre une flexibilité d’utilisation maximale. En bref, c’est comme si vous aviez deux Airfryer pour le prix d’un seul.

Avec une puissance de 2200 watts, cet appareil atteint rapidement la température souhaitée, ajustable de 60°C à 200°C, pour s’adapter à toutes sortes de préparations. L’air chaud y circule de manière fluide et constante, ce qui garantit une cuisson homogène, tout en réduisant drastiquement l’apport en matières grasses. Le résultat ? Des plats croustillants, savoureux, et bien plus sains.

Côté fonctionnalités, ce modèle n’a rien à envier aux références haut de gamme. Il est équipé de 8 programmes automatiques conçus pour simplifier la préparation de vos plats préférés, que ce soit pour griller, rôtir, frire, cuire ou réchauffer. Si vous préférez choisir vous-même votre mode de cuisson préféré, des boutons de réglage permettent un contrôle manuel précis de la température et du temps de cuisson, jusqu’à 60 minutes.

En combinant polyvalence, grande capacité et cuisson saine, la Fagor FG2X4L s’impose comme un excellent choix pour les familles ou pour ceux qui aiment cuisiner plusieurs plats en même temps, sans compromis sur la qualité ou le goût.