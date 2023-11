Single’s Day : le Black Friday avant l’heure avec des offres spéciales sur les logiciels dès 6,5€ !

Célébrez le Single’s Day avec des tarifs avantageux chez Godeal24 ! La plateforme offre une vaste sélection de logiciels à des prix attractifs, y compris des licences pour Windows et Office à partir de seulement 8,33€. Nous vous dévoilons tous les détails ci-après.

Le Black Friday est à l'horizon, promettant un déluge d'offres chez tous les grands distributeurs. Nous sommes là pour vous guider afin de maximiser votre expérience durant cet événement phare de l’année. Mais avant cela, nous avons déjà des promotions exceptionnelles à vous présenter à l’occasion du 11.11. La célébration du Single’s Day chez Godeal24 représente l’opportunité parfaite pour acquérir des versions authentiques de Windows et Office à des tarifs préférentiels. Pendant une période limitée, profitez de réductions conséquentes sur une panoplie de logiciels PC reconnus. Le 11.11 n'est pas simplement une date isolée, mais un festival de ventes en ligne, similaire au Black Friday, massivement célébré en Chine.

Godeal24 met à votre disposition la dernière mouture d’Office 2021 Professional Plus à seulement 25,11€, vous permettant d'économiser plus de 90% par rapport au tarif officiel affiché par Microsoft de 439,99$. De plus, si vous envisagez l'achat groupé de licences Office 2021, le coût pourrait même chuter à 15,02€ par licence ! Si vous n'êtes pas préoccupé par les dernières fonctionnalités d’Office 2021, la version Office 2019 Professional Plus reste un excellent choix et est proposée au tarif de 22,25€. Godeal24 est reconnu pour sa plateforme de vente fiable. Pour utiliser des logiciels 100% authentiques, il vous suffit d’acheter une clé d’activation chez Godeal24, de télécharger le logiciel depuis le site officiel et d'activer votre logiciel avec le code fourni. En cas de besoin lors de l'installation ou de l'utilisation, Godeal24 assure une assistance technique 24h/24 et garantit un service après-vente à vie ! N'hésitez pas à partager ces offres exceptionnelles avec vos proches. Pour des achats en volume de Windows OS et MS Office, la campagne “Business Wholesale” est là pour maximiser vos économies.

Les offres Godeal24 pour des logiciels à prix mini pendant le 11.11

Pendant le Single's Day, vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes :

Plongez également dans les offres suivantes avec le code SGO62 :

Vous pouvez aussi bénéficier des offres suivantes à moitié prix avec le code SGO50 :

Godeal24 propose aussi les logiciels populaires suivants :

Chaque licence vendue par Godeal24 dispose d'un “historique” connu, garantissant aux utilisateurs une utilisation sereine et sans encombres. Ainsi, les licences disponibles à l'achat sur Godeal24 sont attribuées “à vie”, c’est-à-dire sans limitation d’usage : elles bénéficieront des mises à jour et du support de Microsoft pendant toute leur durée de vie.

Marche à suivre pour régler sa commande

Dirigez-vous vers la page de confirmation de commande et continuez en tant qu'invité ou inscrivez-vous.

Entrez vos informations de paiement avec attention.

Sélectionnez l’option CWALLETCO et cliquez sur “Continuer”.

Contrôlez votre commande et finalisez avec “Passer la commande”.

Sur la page de redirection, choisissez la méthode de paiement qui vous convient. Pour une facilité accrue, privilégiez Paypal.

Godeal24 vous fait économiser en vous proposant des licences Microsoft et des logiciels de sécurité informatique de qualité à des prix réduits, ainsi qu’une gamme d'autres outils numériques indispensables. Obtenez Windows OS et MS Office à des tarifs exceptionnels. L’expérience d’achat chez Godeal24 est fluide grâce à la livraison électronique immédiate dans votre boîte e-mail après l'achat. Avec un score de satisfaction de 98% sur TrustPilot et un support technique disponible 24h/24, votre acquisition est assurée et sécurisée.

Godeal24 offre un support technique expert disponible en permanence et un service après-vente à vie.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.