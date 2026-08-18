Partir courir sans son smartphone devient moins risqué grâce à cette nouveauté des montres sous Wear OS

Google enrichit encore Find Hub pour les appareils au poignet équipés de Wear OS. Cette fonction inédite n’est cependant pas pensée afin de repérer directement un individu depuis sa montre. Elle devient surtout utile lors d’une sortie effectuée en laissant le mobile chez soi.

Les bracelets intelligents gagnent progressivement leur indépendance. Une déclinaison cellulaire sait déjà accéder à Internet, écouter des morceaux stockés localement ou régler des achats seule. Chez Samsung, Find facilite désormais le repérage de ses contacts depuis les appareils Galaxy. De son côté, Google complète maintenant son système maison destiné à localiser équipements et utilisateurs.

Find Hub porte le nom Localiser en français. Le service repère mobiles, écouteurs ou balises et, depuis l’année dernière, affiche l’emplacement des contacts ayant donné leur accord pour transmettre leurs coordonnées. L’équipement requis existe déjà au poignet. Nous avons notamment essayé plusieurs semaines la Galaxy Watch Ultra 2, équipée de Wear OS 7 et proposée avec une connexion cellulaire. Google ajoute maintenant la composante logicielle capable d’exploiter cette indépendance.

Une montre sous Wear OS suffit désormais pour rester localisable par ses proches

9to5Google a découvert l’arrivée progressive de Find people au sein de Find Hub pour Wear OS. Il faut d’abord lancer le partage depuis le mobile. Le contact apparaît ensuite sur la montre, au sein d’une liste précisant les utilisateurs autorisés à connaître son emplacement et la durée restante avant expiration. Impossible toutefois de commencer un repérage au poignet ou d’ouvrir la carte d’un tiers. Pour chacune de ces actions, un bouton redirige vers le smartphone. Cette évolution reprend le dispositif de position partagée introduit lorsque Find My Device a accueilli le suivi de personnes.

Son intérêt devient surtout concret quand le téléphone demeure au domicile. Avec une version 4G, le GPS intégré permet au bracelet de continuer à envoyer ses coordonnées malgré l’absence du mobile. Un proche peut alors observer une séance de course du départ jusqu’à l’arrivée. Wear OS propose également, parmi ses réglages, une option réservée à cette fonction. La première activation affiche plusieurs pages explicatives. La désactiver coupe ensuite toute transmission depuis cet équipement vers les applications Google. La firme indique que retirer uniquement l’autorisation attribuée à Find people ne suffit pas pour arrêter l’envoi. Aucune date concernant la France n’a été communiquée.