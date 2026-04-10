Ces commandes de Gemini sur Wear OS vont enfin fonctionner sans la moindre connexion

Sans connexion, Gemini sur Wear OS est aujourd'hui totalement muet. Google travaille à changer ça avec un mode hors ligne limité mais concret. Quelques commandes essentielles pourraient bientôt s'affranchir du réseau.

Google Pixel Watch 3

Les assistants IA sont devenus des outils du quotidien. Mais presque tous dépendent d'une connexion internet pour fonctionner. Sur smartphone, cette contrainte passe souvent inaperçue. Sur une montre connectée, c'est une autre histoire. Quand on sort sans téléphone, l'accès aux données n'est pas garanti. Google a récemment étendu les alertes sismiques d'Android à Wear OS pour que la montre puisse fonctionner seule dans ces situations. Gemini, lui, restait bloqué sans réseau.

C'est précisément ce verrou que Google semble vouloir lever. La firme de Mountain View travaille depuis plusieurs mois à enrichir la continuité entre ses appareils Android, en préparant notamment de nouvelles fonctions pour fluidifier les interactions entre montres et smartphones. Cette fois, c'est Gemini sur Wear OS qui est dans le viseur, avec un mode hors ligne en préparation pour son assistant vocal.

Ces commandes Gemini pourraient bientôt fonctionner hors ligne sur Wear OS

Selon nos confrères d'Android Authority, qui ont analysé le code de la dernière version de l'application Gemini pour Wear OS, Google prépare un mode hors ligne pour son assistant. Plusieurs lignes de texte cachées dans le logiciel font référence à des opérations réalisables sans connexion active. Les fonctions concernées couvrent la gestion des alarmes et des minuteries, le chronomètre et l'ouverture d'applications. L'application prévoit déjà des messages adaptés, comme une invite demandant de préciser l'heure pour annuler une alarme sans réseau. Pour les requêtes impossibles à traiter hors ligne, Gemini indiquerait simplement qu'il ne peut pas effectuer l'action.

Ces fonctions de contrôle sont précisément celles qu'on utilise le plus souvent sur une montre. Pouvoir les déclencher sans réseau ni téléphone représente un gain concret au quotidien. Google n'a pas encore confirmé cette évolution. Rien ne garantit non plus qu'elle sera disponible sur l'ensemble des appareils sous Wear OS. Des restrictions matérielles pourraient s'appliquer selon le processeur embarqué dans la montre. L'analyse du code reste une piste, pas une annonce officielle. Le déploiement dépendra d'une future mise à jour de l'application.


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