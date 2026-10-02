One UI 9.5 : l’existence de la future mise à jour est officielle, Samsung la mentionne explicitement

Alors que les anciennes générations de smartphones Galaxy jalousent encore les gammes Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 ainsi que le Galaxy S26 FE qui profitent depuis leur lancement de One UI 9, Samsung prépare discrètement la prochaine itération. Et le développement de One UI 9.5 semble assez avancé pour que la firme sud-coréenne mentionne explicitement la mise à jour pour la première fois.

Comme de nombreux constructeurs de smartphones Android, Samsung propose sa surcouche maison : One UI. Si les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8 et S26 FE bénéficient déjà de la dernière version, One UI 9, les anciennes générations d’appareils Galaxy restent – pour le moment – sur le banc de touche.

Et alors que les propriétaires de ces terminaux attendent leur tour, la firme sud-coréenne est déjà en train de préparer la suite. Le développement de One UI 9.5 devient concret : si des indices de son existence ont émergé il y a déjà plusieurs mois, Samsung a, pour la première fois, mentionné officiellement la mise à jour.

L’existence de One UI 9.5 est désormais officielle

C’est dans le journal des modifications de la mise à jour version-11.1.24.8 de l’application Recherche d’appareils à proximité (Nearby Device Scanning) qu’apparaît pour la première fois cette mention de One UI 9.5. Vous la retrouvez sous forme de fonctionnalité native via le chemin Paramètres > Connexion > Plus de paramètres de connexion.

C’est Kailash qui l’a repérée et partagé sa trouvaille sur X (ex-Twitter). On voit sur la capture d’écran (visible ci-dessous) publiée les trois évolutions apportées par la mise à jour de Recherche d’appareils à proximité : la prise en charge des fenêtres contextuelles d’appairage rapide, des correctifs de bugs et de stabilité et enfin « les mises à jour One UI 9.5 ».

On ignore ce que signifie exactement cette expression, mais elle suggère que la mise à jour ajoute la prise en charge de One UI 9.5 à l’application. Cela arrive généralement quand le stade de développement du logiciel est plutôt avancé.

Néanmoins, la confirmation de l’existence de One UI 9.5 est la seule information que nous aurons à nous mettre sous la dent pour l’instant. Samsung n’a partagé aucun détail sur la future mise à jour de sa surcouche, que ce soit en termes de fonctionnalités ou de refonte graphique éventuelle. Et on ignore toujours quand la marque envisage de la publier.