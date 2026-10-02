Avec un prix divisé par 2, le Galaxy A56 5G 256 Go vous revient à moins de 265 €

Le Galaxy A56 5G devient bien plus accessible sur AliExpress. Sa version avec 256 Go de stockage revient à 264,71 € en appliquant le code PHD30. Une belle réduction pour ce smartphone Samsung qui propose notamment un écran AMOLED à 120 Hz et un suivi logiciel de six ans.

Galaxy A56

256 Go de stockage, c’est appréciable si vous prenez beaucoup de photos ou gardez vos vidéos sur votre smartphone. Sur cette offre AliExpress, vous pouvez profiter de cette capacité tout en restant largement sous les 300 €. Le Galaxy A56 5G est affiché à 294,71 €, et un code permet encore de réduire la facture.

Saisissez PHD30 au panier pour profiter d’une autre réduction de 30 €. Vous obtenez ainsi un prix final de 264,71 € pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. À sa sortie en France, cette version coûtait 549 €. La baisse de prix est donc de 284,29 €, soit près de 52 % de réduction. Le produit est expédié depuis la France et la livraison est gratuite.

Galaxy A56 5G : un grand écran et plusieurs années de mises à jour

L’un des avantages de ce modèle est de pouvoir le garder longtemps tout en profitant des mises à jour. Jusqu’à six générations de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité à compter de son lancement, voilà ce que promet Samsung. Pour ceux qui changent rarement de téléphone, un support logiciel aussi étendu est une bonne nouvelle.

Sur le plan technique, le Galaxy A56 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Malgré son prix, le smartphone dispose d’un cadre en métal ainsi que du verre Gorilla Glass Victus+ à l’avant comme à l’arrière. Il est aussi certifié IP67 pour sa résistance à l’eau et à la poussière.

À l’intérieur, on retrouve un Exynos 1580 accompagné de 8 Go de RAM. La batterie a quant à elle une capacité de 5 000 mAh et est compatible une charge filaire de 45 W. Il faudra prévoir un adaptateur compatible, vendu séparément.

La partie photo est composée de trois capteurs : le Galaxy A56 dispose d’un module principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un macro de 5 MP pour les prises rapprochées. À l’avant, les selfies passent par une caméra de 12 MP. Vous avez aussi accès à des outils de retouche, dont un effaceur d’objets pour retirer un élément gênant sur une image.


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