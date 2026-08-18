Des centaines d’utilisateurs disent que leurs appareils Google Home ou Nest ne répondent plus depuis plusieurs heures. De nombreux pays du monde, dont la France, sont concernés.

Les objets connectés ne sont pas épargnés par les bugs. En juillet 2026, l’enceinte Google Home Speaker était carrément de finaliser son installation. Généralement, c’est assez vite corrigé. Espérons qu’il en sera de même ici vu que la panne est particulièrement étendue. De multiples appareils Google Home ne fonctionnent plus en ce moment, des Nest Hub aux enceintes Google Home Mini/Nest Mini, en passant par les écrans connectés tiers compatibles avec Google Assistant.

Les personnes touchées racontent que l’écran reste blanc, parfois avec la roue indiquant un chargement tournant sans fin dès lors d’une interaction physique a lieu avec l’appareil, ou qu’une commande vocale est prononcée. Les routines et autres procédures automatisées sont également inopérantes. L’Assistant Google ainsi que Gemini mettent beaucoup de temps à répondre aux demandes, en disant le plus souvent que l’appareil est inaccessible.

Panne globale pour les appareils Google Home et Nest

Sur le réseau social Reddit, de multiples sujets se sont ouverts pour parler de la panne. Dans l’un d’eux, cumulant plus de 400 commentaires au moment de publier cet article, on peut lire que de nombreux pays du monde sont touchés, dont la France. On ignore les raisons des dysfonctionnements, mais étant donné leur ampleur et la large gamme d’appareils impactés, il est fort probable que ce soit un problème du côté des serveurs de Google, plutôt qu’un souci matériel ou logiciel.

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Difficile d’en savoir plus pour le moment. Google ne possède pas de page dédiée aux statuts de ses appareils Google Home, et le compte X (Twitter) du service n’indique rien de spécial. La patience est de mise. Redémarrer son appareil et même le réinitialiser complètement ne résolvent pas le problème. Depuis environ 11h ce matin du 18 août 2026, des internautes constatent un retour progressif à la normal, mais pas tous.